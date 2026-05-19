MARVEL Cosmic Invasion accueille Cyclope et La Chose dans un premier DLC

MARVEL Cosmic Invasion poursuit sa route avec un premier DLC payant, disponible dès maintenant sur PC via Steam, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Annoncé par Dotemu et Tribute Games, ce contenu ajoute deux nouveaux personnages jouables, Cyclope des X-Men et La Chose des Quatre Fantastiques, pour un prix fixé à 3,99 €.

Le lancement de ce DLC intervient alors que MARVEL Cosmic Invasion vient de franchir la barre symbolique des 1,5 million de joueurs depuis sa sortie. Le jeu confirme ainsi l’intérêt du public pour ce beat’em up arcade en tag, pensé comme un hommage aux différentes grandes époques de l’univers Marvel. Le communiqué met aussi en avant l’accueil positif du titre sur Steam, avec 88 % d’avis « très positifs » au moment de l’annonce.

Cyclope rejoint la mêlée avec son célèbre rayon optique, utilisé ici comme une arme à distance capable de toucher les ennemis de face, mais aussi en diagonale. Cette particularité lui donne un rôle utile contre les adversaires aériens et ouvre de nouvelles possibilités de placement pendant les combats. Le leader des X-Men faisait partie des personnages réclamés par une partie de la communauté, ce qui en fait une arrivée logique pour enrichir les compositions d’équipe.

De son côté, La Chose apporte une approche plus physique. Le membre des Quatre Fantastiques est présenté comme un personnage lourd, centré sur les choppes, mais avec une mobilité plus surprenante qu’il n’y paraît. Son gameplay semble miser sur la puissance brute, la protection de ses alliés et une capacité à surprendre les ennemis malgré son gabarit. Une manière d’ajouter un profil plus massif à un casting déjà très varié.

Pour rappel, MARVEL Cosmic Invasion repose sur le système Cosmic Swap, qui permet d’alterner entre deux personnages en plein combat. Le roster de base comptait déjà 15 super-héros, dont Captain America, Miss-Hulk, Rocket Raccoon, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, le Surfeur d’Argent, Phoenix et Iron Man. L’arrivée de Cyclope et de La Chose porte donc l’effectif jouable à 17 personnages.

L’histoire oppose les héros à Annihilus, bien décidé à lancer sa Vague d’Annihilation sur la galaxie. Le jeu conserve une structure de beat’em up nerveux, avec une direction artistique en pixel art et une volonté claire de retrouver l’énergie des salles d’arcade. Dotemu et Tribute Games restent ici dans la continuité de leur travail sur Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, en appliquant cette fois leur formule à l’univers Marvel.

Ce premier DLC ne sera pas le seul contenu additionnel prévu cette année. Un second DLC payant est déjà annoncé pour l’automne 2026, avec un nouveau mode de jeu et d’autres personnages jouables. Les détails seront communiqués plus tard, mais l’objectif semble clair, prolonger la durée de vie du jeu au-delà de son aventure principale.

Avec ce premier ajout, MARVEL Cosmic Invasion continue donc d’enrichir sa proposition sans bouleverser sa formule. Cyclope devrait parler aux amateurs de distance et de contrôle, tandis que La Chose s’adresse davantage aux joueurs qui aiment encaisser, saisir et frapper fort. Reste désormais à voir quels héros, ou super-vilains, viendront compléter le casting lors du second DLC attendu à l’automne.