MARVEL Tōkon: Fighting Souls indisponible dans plus de 130 pays sur PC, la faute à PlayStation

Le retour du blocage géographique...





La définition de la folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Et pourtant, cela n'empêche pas PlayStation de réitérer un choix déjà fortement critiqué et subir à nouveau la colère des joueurs sur PC. Il faut croire que la division gaming de Sony aime se faire détester puisqu'après s'être mis à dos la communauté Destiny 2 en abandonnant le jeu puis en virant ses développeurs de chez Bungie, et en annonçant cette semaine la fin du support des jeux physiques, c'est désormais au tour de MARVEL Tōkon: Fighting Souls d'être au cœur d'une polémique qui sent le déjà-vu.

Alors que nous venons de découvrir les derniers combattants de son roster, le jeu de combat développé par Arc System Works exclusif à la PS5 et aux PC est victime de la même décision stupide qui avait touché Helldivers 2 au printemps 2024 : l'obligation d'avoir un compte PSN pour y jouer. Oui, ce n'est pas une information inédite, puisque nous l'évoquions en février dernier, mais elle est à priori la raison pour laquelle il n'est actuellement pas possible de précommander le jeu dans pas moins de 132 territoires / pays à travers le monde, comme en atteste SteamDB. Nous y retrouvons même la collectivité d'outre-mer de Saint Martin, comme quoi même des joueurs français peuvent être impactés !

À l'approche du lancement, l'information a été remise en avant sur les réseaux, à raison, et mérite donc d'être rappelée. Cela concerne donc aussi bien Steam que l'Epic Games Store. Pour un titre multijoueur sur un segment qui reste relativement de niche malgré l'accessibilité accrue proposée au fil des années, c'est clairement se tirer une balle dans le pied que de restreindre le nombre de territoires où il est possible de se le procurer.

La sortie de MARVEL Tōkon: Fighting Souls est pour rappel fixée au 6 août 2026 et vous pouvez le précommander chez Gamesplanet à partir de 62,99 €.