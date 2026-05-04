MARVEL Tōkon: Fighting Souls rassemble ses Fighting Avengers et dévoile enfin sa principale menace

Avengers, rassemblement !





Les développeurs d'Arc System Works préparent actuellement un jeu de combat en 4v4 dans l'univers des comics la Maison des Idées, MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Depuis le début d'année, le roster a enfin commencé à être davantage détaillé alors que sa sortie se compte désormais en mois. Nous avons ainsi découvert les équipes Unbreakable X-Men (Tornade, Magik, Wolverine et Danger) et Amazing Guardians (Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord et Peni Parker) dans des vidéos dédiées, chacune teasant quelques éléments supplémentaires de l'intrigue justifiant les affrontements entre tous ces personnages.

À l'occasion de l'EVO Japan 2026 qui s'est tenu ce week-end, un troisième groupe a donc été dévoilé, les Redoutables Avengers ou Fighting Avengers dans la langue de Shakespeare.

Bande-annonce en anglais

Deux combattants alliant force brute et agilité





Captain America (Brian Bloom en anglais, Yūichi Nakamura en japonais) et Iron Man (Josh Keaton en anglais, Yoshihisa Kawahara en japonais) feront donc bien équipe, désormais rejoints par un Hulk bien sauvage (Fred Tatsciore en anglais, Atsushi Miyauchi en japonais) et Shuri en tant que Black Panther (Erica Luttrell en anglais, Mitsuho Kambe en japonais).

Vous trouverez ci-dessous la description qui a été faite de ces deux nouveaux arrivants par le producteur Takeshi Yamanaka via le PlayStation Blog :

Hulk - Colosse vert dont la force est proportionnelle à la colère, il s'est déjà battu aux côtés des Avengers par le passé. Dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, toutefois, sa puissance démesurée et son instabilité ont poussé le gouvernement, le S.H.I.E.L.D. et même ses coéquipiers, Captain America et Iron Man, à le bannir jusque dans la Terre sauvage . Là-bas, Hulk mène une vie paisible au milieu de la nature et des animaux, mais sa confiance envers les Avengers s'est évanouie . L'histoire de Hulk a été déterminée assez tôt au cours du développement. Sans perdre de vue le concept original d'un être rendu titanesque et surpuissant par une irradiation aux rayons gamma, nous avons ajouté à cette version des éléments issus de son histoire. Ainsi, Hulk est vêtu d'une armure en os de dinosaure qui souligne son style de combat brutal et sa sauvagerie. Hulk peut prendre le dessus sur ses adversaires à n'importe quelle distance grâce à sa seule force. En canalisant sa rage, il remplit sa jauge spéciale, la jauge Gamma. Lorsque celle-ci atteint son maximum, Hulk entre en état de Gamma Rage , ce qui le rend beaucoup plus puissant et rapide. Remplissez la jauge Gamma et déclenchez des attaques uniques au bon moment pour infliger des dégâts colossaux.

- Colosse vert dont la force est proportionnelle à la colère, il s'est déjà battu aux côtés des Avengers par le passé. Dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, toutefois, sa puissance démesurée et son instabilité ont poussé le gouvernement, le S.H.I.E.L.D. et même ses coéquipiers, Captain America et Iron Man, à . Là-bas, Hulk mène une vie paisible au milieu de la nature et des animaux, mais . L'histoire de Hulk a été déterminée assez tôt au cours du développement. Sans perdre de vue le concept original d'un être rendu titanesque et surpuissant par une irradiation aux rayons gamma, nous avons ajouté à cette version des éléments issus de son histoire. Ainsi, qui souligne son style de combat brutal et sa sauvagerie. Hulk peut prendre le dessus sur ses adversaires à n'importe quelle distance grâce à sa seule force. En canalisant sa rage, il remplit sa jauge spéciale, la jauge Gamma. , ce qui le rend beaucoup plus puissant et rapide. Remplissez la jauge Gamma et déclenchez des attaques uniques au bon moment pour infliger des dégâts colossaux. Shuri (Black Panther) - Elle dirige la grande nation africaine du Wakanda et la protège en endossant le costume de Black Panther. Ayant récemment hérité de cette charge, elle doute encore d'avoir les épaules nécessaires pour l'endosser. Devant la menace imminente, Shuri doit prendre des décisions cruciales. Ce n'est pas seulement la guerrière, mais aussi la reine qui doit parvenir à concilier tradition et progrès. L'histoire de Shuri a été déterminée très vite après avoir décidé qu'elle ferait partie du vivier de personnages. En plus de son rôle historique de chercheuse en chef du Wakanda, elle a récemment revêtu la tenue de Black Panther et son apparence reflète cette transition capitale. Son physique athlétique souligne ses capacités de combattante acrobatique sans trahir le côté sauvage et féroce qui est au cœur de son rôle. De subtils détails évoquant son appartenance à la lignée royale wakandaise ont également été ajoutés à son costume afin de rappeler sa nouvelle qualité de dirigeante. En combat, Black Panther se sert de sa vivacité et de l'allonge que lui donne la lance de Bashenga. Grâce à sa compétence de déplacement rapide, Bénédiction de Bast, elle peut effectuer des dashs dans plusieurs directions. La Bénédiction de Bast utilise une jauge dédiée, mais peut également être annulée à partir d'attaques et de compétences normales, ce qui permet d'effectuer différents combos et mix-up. Prenez le contrôle des combats à mi-distance grâce à la précision de votre lance, puis rapprochez-vous à la vitesse de l'éclair pour dominer votre adversaire au contact.

Nouveau terrain de jeu et détails sur l'intrigue





Un stage supplémentaire se rajoute également à la liste, le Wakanda, avec ses décors mêlant nature et constructions futuristes. Cela en fait désormais six, les autres étant pour rappel : New York City, X-Mansion, Terre sauvage, Knowhere et l'arène aperçue brièvement lors de la révélation du projet.

Enfin, nous en savons plus quant à la menace qui pèsera sur la Terre et obligera tout ce beau monde à se taper sur la tronche. La Promotrice Xirena Awhina n'organise pas ce tournoi seule, mais le fait pour le compte d'un autre membre des Doyens de l'univers, le Champion ! Cela ne surprendra pas tout le monde, car dès la première bande-annonce, nous pouvions apercevoir un graffiti « Fear the Champion » sur la façade d'un bâtiment. De plus, le stage évoqué ci-dessus et qui figurait dans cette même vidéo montrait un trône avec un symbole ressemblant fortement à la ceinture de cet antagoniste. Bref, tout était déjà devant nos yeux !

Le Champion est l'un des Doyens de l'univers et existe depuis les origines de ce dernier. Il parcourt le cosmos aux côtés de son fidèle bras droit, la Promotrice. Ce conquérant cosmique n'a qu'une obsession : le combat au corps-à-corps. Il voyage de planète en planète à la recherche d'adversaires dignes de l'affronter. Ceux qui ne parviennent pas à étancher sa soif de combat subissent l'ultime châtiment : la destruction de leur monde. La nouvelle cible du Champion, quant à elle, est déjà choisie : il s'agit de la Terre. Le Défi du Champion, un tournoi organisé par la Promotrice, a été annoncé. Des équipes de quatre s'y affronteront et tenteront de se qualifier pour un combat contre le Champion en personne. Cette sinistre compétition cacherait-elle cependant un sombre secret ? Les Redoutables Avengers participeront au tournoi et feront partie des grands favoris. Vous en apprendrez bientôt davantage sur le Champion !

Bande-annonce en japonais

Pour rappel, MARVEL Tōkon: Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Le jeu sera jouable lors du Combo Breaker 2026 et à la Hong Kong Comic Con 2026 à la fin du mois, soit deux occasions supplémentaires pour découvrir les dernières équipes menées par Ghost Rider et le Docteur Fatalis. Black Panther et le stage Wakanda pourront y être essayés.

Vous pouvez actuellement précommander la version PS5 à 64,99 € chez Cdiscount, ou sur PC dès 62,99 € chez Gamesplanet.