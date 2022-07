Marvel's Midnight Suns : au tour de Doctor Strange de dévoiler son gameplay magique en vidéo

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Marvel's Midnight Suns, dont la communication marketing est actuellement centrée sur la présentation de ses personnages que nous mènerons au combat lors d'affrontements tactiques à l'aide de cartes. Firaxis et 2K Games ont déjà mis en avant Captain America, Iron Man et Spider-Man, place désormais à l'incontournable sorcier de la bande, bien connu du public, Doctor Strange.

Forcément, le Sorcier Suprême manipule la magie et pourra lancer des sorts qui semblent bien stylés.

Première apparition : Strange Tales #110 (1963) Histoire Lorsqu'il a commencé à sauver des vies, Stephen Strange était un neurochirurgien renommé dans le monde entier et passablement arrogant. Après un tragique accident de voiture qui a sectionné les nerfs de ses mains et manqué de lui coûter la vie, Stephen s'est vu contraint d'abandonner la médecine. Incapable d'effectuer le travail de précision auquel il avait voué sa vie, Stephen a cherché de l'aide auprès de l'Ancien, un maître mystique doué d'une magie capable d'altérer la réalité. Quand il a compris que l'Ancien ne pourrait pas guérir ses mains, Strange a décidé de se consacrer à l'étude des arcanes, et plusieurs années sous la tutelle de son mentor lui ont permis de devenir aussi compétent en magie qu'il l'était autrefois en chirurgie, ce qui a fini par lui valoir le titre de Sorcier suprême. Devenu Docteur Strange, Stephen est désormais un érudit des arts ésotériques et un maître des arts mystiques qui manie une magie surnaturelle et des artefacts ancestraux pour protéger le monde contre de terribles menaces occultes.

Pour ne pas changer, nous devrions avoir droit à un plus long aperçu de son gameplay dans les prochains jours et à un récapitulatif de ses aventures en comics, que nous rajouterons le moment venu.

La date de sortie de Marvel's Midnight Suns est fixée au 7 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store et Steam). Ses différentes éditions sont disponibles en précommande à la Fnac.

