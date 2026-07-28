Marvel's Spider-Man 2 s'offre quelques nouveautés avec ses versions 1.005 et 2.727 sur PS5 et PC

La garde-robe de l'Homme-Araignée s'agrandit encore





Si l'attention des joueurs est tournée vers Marvel's Wolverine, qui a récemment bénéficié d'une bande-annonce cinématique et d'un trailer centré sur son scénario lors de la SDCC 2026, Insomniac Games n'a pas dit son dernier mot concernant Marvel's Spider-Man 2. En effet, le studio avait promis ces derniers mois l'arrivée de deux nouveaux costumes en jeu, qui viennent d'être ajoutés via les mises à jour 1.005.000 (PS5) et 2.727.0.0 (PC).

D'un côté, nous retrouvons la tenue portée par Peter Parker dans Spider-Man: Brand New Day, le nouveau long-métrage du MCU avec Tom Holland de sortie cette semaine, et de l'autre une apparence inspirée par MARVEL Tōkon: Fighting Souls, forcément moins réaliste avec son style d'anime.

Des nouveautés techniques aussi au programme





Mais ce n'est pas tout, car le patch ajoute également le support du PSSR amélioré sur PS5 Pro et un mode d'économie d'énergie sur les modèles classiques. Le changelog est pour le coup assez succinct :

NOTES RAPIDES Ajout de la tenue « Fresh Start » (Peter Parker).

Ajout de la tenue « MARVEL Tōkon: Fighting Souls » (Peter Parker).

Ajout de la prise en charge de la technologie PSSR améliorée pour la PS5 Pro.

Ajout du mode d'économie d'énergie pour les consoles PS5.

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