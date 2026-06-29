MARVEL Tōkon: Fighting Souls complète son roster avec les Samurai Outriders, une bêta ouverte en approche

Le meilleur gardé pour la fin





Nous avions rendez-vous à l'EVO 2026 pour enfin découvrir les derniers membres du roster de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, le nouveau jeu de combat d'Arc System Works développé en partenariat avec Marvel Games et PlayStation. Après avoir rassemblé une sacrée brochette d'antagonistes dans l'équipe Knights of Doom (le Docteur Fatalis, Magnéto, le Bouffon vert et Carnage), il est donc temps d'enfin découvrir le groupe mené par le Ghost Rider de Robbie Reyes (Giancarlo Sabogal en anglais, Katsuyuki Konishi en japonais) au travers d'une bande-annonce qui joue littéralement avec les spectateurs et ne manque pas de références.

Bande-annonce en anglais

Quatre grosses individualités au service d'un collectif





C'est donc une équipe d'anti-héros qui va nous être proposée, puisqu'aux côtés de ce Ghost Rider se trouvent Blade (Imari Williams en anglais, Junichi Suwabe en japonais), le métamorphe Loki (Jason Spisak en anglais, Daisuke Hirakawa en japonais) et... Deadpool (Nolan North en anglais, Takehito Koyasu en japonais) ! Forcément, avec un tel phénomène, les développeurs s'en sont donné à cœur joie. Il reprend ainsi la pose de Jack-O' Valentine (Guilty Gear), fait référence au « Toasty! » de Mortal Kombat, balance n'importe quoi (« random bullshit go!!!! ») tel Moonknight et fait carrément appel aux membres du Deadpool Corps pour nous en mettre plein la vue. Quant au nom de ce quatuor, ce ne sera hélas pas les Midnight Sons, comme certains joueurs l'espéraient, mais les Samurai Outriders (Samouraïs déchaînés).

Une fois de plus, le producteur Takeshi Yamanaka a présenté les personnages sur le PlayStation Blog :

Blade - Blade, de son véritable nom Eric Brooks, est un hybride né de l'attaque d'un vampire sur sa mère alors enceinte. Il cherche à se venger des monstres qui ont tué sa mère. C'est pourquoi il est devenu chasseur de vampires et se bat infatigablement contre les suceurs de sang. Muramasa est normalement gardée scellée avec son pouvoir restreint, mais lorsque Blade déchaîne ce pouvoir, la lame devient rouge et dévoile son plein potentiel. Dans ce jeu, Blade est parti s'entraîner au Japon, où il a développé une grande force physique et mentale. Il est armé de la puissante épée tueuse de démons , Muramasa, une arme capable de blesser les dieux eux-mêmes. Il a pour spécialité un style de combat agressif qui l'amène à se servir d'instruments mortels : Muramasa, mitrailleuses ou glaives . L'une de ses capacités uniques, Heart Stopper, lui permet de lancer un pieu qui empale son adversaire sur place afin de permettre à Blade de se rapprocher à toute vitesse. Lorsqu'elle touche, Muramasa rougeoie et les compétences à base d'épée de Blade deviennent plus puissantes. Blade est ainsi l'archétype du chasseur, capable de se ruer sur sa proie et de la frapper en tout sens.

- Blade, de son véritable nom Eric Brooks, est un hybride né de l'attaque d'un vampire sur sa mère alors enceinte. Il cherche à se venger des monstres qui ont tué sa mère. C'est pourquoi il est devenu chasseur de vampires et se bat infatigablement contre les suceurs de sang. avec son pouvoir restreint, mais et dévoile son plein potentiel. Dans ce jeu, Blade est parti s'entraîner au Japon, où il a développé une grande force physique et mentale. Il est armé de la puissante , Muramasa, une arme capable de blesser les dieux eux-mêmes. Il a pour spécialité un style de combat agressif qui l'amène à se servir d'instruments mortels : Muramasa, . L'une de ses capacités uniques, qui empale son adversaire sur place afin de permettre à Blade de se rapprocher à toute vitesse. Lorsqu'elle touche, Muramasa rougeoie et les compétences à base d'épée de Blade deviennent plus puissantes. Blade est ainsi l'archétype du chasseur, capable de se ruer sur sa proie et de la frapper en tout sens. Loki - Loki Laufeyson, le frère adoptif de Thor, est connu sous le nom de « dieu de la malice » et « dieu du mensonge ». Bien qu'il ait été élevé en Asgard par Odin, il s'agit en fait du fils de Laufey, le roi des géants de glace. Loki faisait à l'origine partie des méchants, mais dans ce scénario, il a décidé de revenir dans le droit chemin . En tant que membre des Samouraïs déchaînés, il utilise toute l'étendue de ses pouvoirs façonnés par la duperie. Son style de combat , qui vise à tromper ses adversaires, regorge de feintes et de contres basés sur des illusions . Il utilise également des projectiles magiques de glace ainsi que des mouvements imprévisibles pour perturber sans cesse son adversaire. Fidèle à sa nature malicieuse, Loki multiplie les attaques trompeuses et frustrantes, mais il peut perdre gros si la supercherie est découverte. Ce personnage imprévisible et unique aime à exploiter les mauvaises habitudes de ses adversaires.

- Loki Laufeyson, le frère adoptif de Thor, est connu sous le nom de « dieu de la malice » et « dieu du mensonge ». Bien qu'il ait été élevé en Asgard par Odin, il s'agit en fait du fils de Laufey, le roi des géants de glace. Loki faisait à l'origine partie des méchants, mais . En tant que membre des Samouraïs déchaînés, il utilise toute l'étendue de ses pouvoirs façonnés par la duperie. , qui vise à tromper ses adversaires, . Il utilise également ainsi que des mouvements imprévisibles pour perturber sans cesse son adversaire. Fidèle à sa nature malicieuse, Loki multiplie les attaques trompeuses et frustrantes, mais il peut perdre gros si la supercherie est découverte. Ce personnage imprévisible et unique aime à exploiter les mauvaises habitudes de ses adversaires. Deadpool - Wade Wilson, mercenaire canadien, a connu une enfance difficile et a finalement dû partir de chez lui. Après un entraînement militaire intensif, il a servi dans les forces spéciales avant de développer un cancer. Recruté par le programme de l'Arme X, on lui a injecté un sérum de guérison fabriqué à partir du sang de Wolverine. Bien que l'expérience lui ait sauvé la vie et l'ait doté d'une régénération surhumaine, elle a également laissé une marque profonde sur son corps et son esprit. Le style de combat de Deadpool reflète sa nature téméraire, elle-même fruit de son puissant facteur de guérison. Il se sert d'armes à feu, de grenades et d'épées, qu'il manipule à l'aide de techniques risquées l'exposant à d'importantes blessures. Notre version de Deadpool a réussi à dénicher un guide stratégique du jeu, quelque part au-delà du quatrième mur, ce qui lui donne accès à un ensemble d'attaques uniques issues des jeux de combat les plus légendaires. Toujours prêt à tout pour son public et avide de sensations fortes, il se jette dans la bataille armé de techniques qui affoleront l'audimat.

Nous découvrons également une bonne partie de l'introduction que la Promotrice fera de chaque équipe auprès du public intergalactique assistant au Défi du Champion, l'occasion de rappeler que le roster inclura également les Unbreakable X-Men (Tornade, Magik, Wolverine et Danger), Amazing Guardians (Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord et Peni Parker) et Fighting Avengers (Captain America, Iron Man, Hulk et Shuri).

Bande-annonce en japonais

Une nouvelle arène divine





Avec l'introduction de Loki, c'est Asgard qui sera inclus en tant que stage composé de cinq zones distinctes (l'Observatoire, le Bifröst, les Salles du trône et des trésors, et l'Arbre-monde Yggdrasil). Nous pouvons notamment voir en arrière-plan le roi Odin, Freyja, Sif à en croire son code couleur, le Destructeur, Heimdall ou bien Valkyrie chevauchant Pégase. Si un Loki dans le camp du bien ne suffisait pas, les signes d'inspiration du MCU ne manquent vraiment pas.

Un échauffement accessible à tous





Enfin, les développeurs vont à nouveau permettre aux joueurs d'essayer MARVEL Tōkon: Fighting Souls avant sa sortie. Cette fois, ce ne sera pas une bêta fermée limitée à la console de Sony et la vidéo en joue par l'intermédiaire de Blade déclarant que nous avons besoin de plus de pratique et tranchant le logo, laissant apparaître la mention d'une bêta ouverte sur PS5 et PC. Elle aura lieu du 24 au 26 juillet et il sera possible d'y incarner le demi-vampire.

Le lancement est quant à lui prévu quelques jours plus tard, le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur PS5 à 54,99 € chez Leclerc et sur Amazon, ou 64,99 € à la Fnac (avec 15 € offerts sur votre compte). Sur PC, Gamesplanet le propose à partir de 62,99 €.

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