MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Fatalis rassemble ses Knights of Doom, une équipe d'antagonistes qui promet un véritable carnage

Kneel before Doom!





C'est en début d'année lors d'un State of Play que MARVEL Tōkon: Fighting Souls avait été daté. Sony Interactive Entertainment, Marvel Games et Arc System Works avaient alors débuté une série de vidéos centrées sur les équipes qui vont s'affronter dans le cadre du Défi du Champion, le sinistre tournoi qui justifiera les affrontements. Jusqu'à présent, nous avons ainsi pu voir en action les Unbreakable X-Men (Tornade, Magik, Wolverine et Danger), Amazing Guardians (Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord et Peni Parker) et Fighting Avengers (Captain America, Iron Man, Hulk et Shuri). Les plus observateurs ont pu constater qu'à la fin de chaque bande-annonce, un élément visuel venait indiquer quelle serait la suivante à être introduite, c'est donc sans surprise que nous nous attendions à enfin découvrir la composition du groupe du Docteur Fatalis aka Doom.

C'est au cours de la présentation de SIE de cette nuit qu'un nouveau trailer a ainsi été diffusé, forcément riche en nouveauté puisque trois personnages additionnels y ont donc été introduits.

Bande-annonce en anglais

Une équipe d'antagonistes particulièrement classe





Il fallait s'en douter, le dirigeant de la Latvérie a réuni à ses côtés des vilains de l'univers Marvel, ou tout du moins des personnages qu'il est impossible de qualifier de héros. Ces Knights of Doom ou Chevaliers de Fatalis dans notre langue, sont ainsi formés du Docteur Fatalis (SungWon Cho en anglais, Takaya Hashi en japonais), Magnéto (James Arnold Taylor en anglais, Yoshitada Ōtsuka en japonais), le Bouffon vert (Steve Blum en anglais, Kazuhiro Yamaji en japonais) et Carnage (Kellen Goff en anglais, Kōsuke Okano en japonais).

Comme la fois précédente, vous trouverez ci-dessous la description qui a été faite de ces trois nouveaux venus par le producteur Takeshi Yamanaka via le PlayStation Blog :

Magnéto - Mutant extraordinairement puissant, depuis longtemps l'ennemi juré des X-Men, Magnéto possède la capacité de générer et de manipuler des champs magnétiques . Poussé par la certitude de la nécessité pour les siens de dominer le monde et l'humanité, Magnéto rejette catégoriquement l'idéal des X-Men : la cohabitation pacifique entre les humains et les mutants. Comment un homme aussi puissant qu'orgueilleux parviendra-t-il à s'associer au Docteur Fatalis ? Vous le découvrirez bien assez tôt. En jeu, Magnéto transforme le champ de bataille en arme et propulse les objets environnants sur ses ennemis . Les objets ainsi lancés explosent en débris qui jonchent le terrain, ce qui améliore ses capacités lorsqu'il utilise ses compétences. Magnéto sature l'écran de débris, ne reniant ainsi pas son titre de maître du magnétisme.

- Mutant extraordinairement puissant, depuis longtemps l'ennemi juré des X-Men, Magnéto possède . Poussé par la certitude de la nécessité pour les siens de dominer le monde et l'humanité, Magnéto rejette catégoriquement l'idéal des X-Men : la cohabitation pacifique entre les humains et les mutants. Comment un homme aussi puissant qu'orgueilleux parviendra-t-il à s'associer au Docteur Fatalis ? Vous le découvrirez bien assez tôt. En jeu, . Les objets ainsi lancés explosent en débris qui jonchent le terrain, ce qui améliore ses capacités lorsqu'il utilise ses compétences. Magnéto sature l'écran de débris, ne reniant ainsi pas son titre de maître du magnétisme. Bouffon vert - Le Bouffon vert, superméchant vêtu d'une tenue ressemblant à celle d'un aviateur, est l'ennemi juré de Spider-Man. Derrière le masque se cache Norman Osborn, important candidat à la présidence américaine , qui mélange dans sa double vie respectabilité publique apparente et folie pure. Le Bouffon vert n'a qu'une obsession : vaincre Spider-Man. Dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, il démontre à la fois sa perversité et son implacable détermination. Juché sur son planeur en forme de chauve-souris, le Bouffon vert est passé maître dans l'art du déplacement rapide . Utilisez différents projectiles, comme les bombes-citrouilles et les razor bats , pour harceler vos adversaires, puis achevez-les d'un assaut aérien dévastateur. Ses attaques reflètent sa nature profonde : fourbes et peu orthodoxes, elles le rendent particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de perturber la stratégie de l'ennemi.

- Le Bouffon vert, superméchant vêtu d'une tenue ressemblant à celle d'un aviateur, est l'ennemi juré de Spider-Man. , qui mélange dans sa double vie respectabilité publique apparente et folie pure. Le Bouffon vert n'a qu'une obsession : vaincre Spider-Man. Dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, il démontre à la fois sa perversité et son implacable détermination. Juché sur son planeur en forme de chauve-souris, . Utilisez différents projectiles, comme , pour harceler vos adversaires, puis achevez-les d'un assaut aérien dévastateur. Ses attaques reflètent sa nature profonde : fourbes et peu orthodoxes, elles le rendent particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de perturber la stratégie de l'ennemi. Carnage - Carnage n'aime rien tant que de semer le chaos et la destruction. Ce tueur en série psychopathe est devenu ce qu'il est aujourd'hui après avoir fusionné avec un symbiote. Carnage est actuellement détenu au Raft, la prison la plus sécurisée au monde, conçue spécifiquement pour enfermer les superméchants. Il fait preuve d'une personnalité agressive et impitoyable. En combat, Carnage transforme ses bras en lames et utilise les tentacules du symbiote pour déchaîner ses attaques . En touchant à l'aide de ses tentacules, il inflige à ses ennemis un état provisoire d'« infestation symbiotique » . Lorsqu'un ennemi est infesté, il est plus sensible aux compétences de Carnage. Ce dernier peut alors outrepasser facilement les défenses de son adversaire et faire baisser sa santé rapidement, même lorsqu'il se défend, produisant ainsi des attaques à sens unique.

Un nouveau stage a au passage été dévoilé, une version nocturne de New York qui sera utilisé par défaut pour les Chevaliers de Fatalis, avec son propre lot d'easter eggs.

Le Champion enfin sous le feu des projecteurs





Après avoir été teasé et évoqué à plusieurs reprises, l'ennemi qui va menacer la Terre dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls se dévoile enfin au grand jour. Contrairement à sa version des comics, ce Champion (Sean Kenin Elias Reyes en anglais) n'inspire pas directement la crainte, mais attendons de voir ce qu'il nous réserve lorsqu'il faudra inévitablement l'affronter. Nous pouvons d'ailleurs espérer qu'il finisse jouable, comme de nombreux boss de jeux de baston.

Le Champion - Ce Doyen de l'univers est âgé de milliards d'années et voyage aux côtés de la Promotrice, en quête perpétuelle d'adversaires à sa hauteur. Cet obsédé du combat parcourt la galaxie à la recherche de l'affrontement ultime. Ceux qui ne lui donnent pas satisfaction voient leur monde annihilé et, cette fois, c'est la Terre qu'il a dans le collimateur. La Promotrice a officiellement déclaré l'ouverture du tournoi du «Défi du Champion ». Des équipes de quatre seront formées et s'affronteront dans des manches éliminatoires. Celle qui en sortira victorieuse gagnera le droit de défier le Champion en personne. Le Champion est l'incarnation même de la puissance, de l'assurance, de la dignité et de l'élégance. Sa musculature et son costume sur mesure imposent un style à la fois soigné et impressionnant, reflétant ainsi son rôle d'organisateur du tournoi autant que son enthousiasme flegmatique quant à la perspective d'affronter de puissants adversaires. Certains détails, comme ses lunettes de soleil ou la boucle de sa ceinture, reflètent également sa personnalité : n'hésitez pas à les observer de plus près !

Enfin, c'est l'illustration principale qui ornera la jaquette que nous pouvons admirer, réalisée par Yūki Katō et finalisée par les artistes 2D d'Arc System Works.

Désormais, il ne reste plus que l'équipe menée par Ghost Rider (Robbie Reyes). Tous les regards sont tournés vers l'EVO 2026, qui aura lieu très tôt cette année, dès la fin du mois de juin. C'est là qu'aura lieu la révélation et les joueurs sur place pourront même prendre en mains Magnéto et combattre de nuit à New York !

Bande-annonce en japonais

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est pour rappel attendu le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Vous pouvez le précommander sur PS5 à 54,99 € chez Cdiscount ou sur PC dès 62,99 € chez Gamesplanet.

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