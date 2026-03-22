MARVEL Tōkon: Fighting Souls introduit l'équipe Amazing Guardians avec sa spider-héroïne interdimensionnelle

Un nouvel aperçu incroyable pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls





Ce week-end étaient organisées les finales de l'Arc World Tour 2025-2026, l'occasion pour le studio de partager quelques nouvelles de ses projets en parallèle des compétitions. MARVEL Tōkon: Fighting Souls a donc eu droit à un nouveau coup de projecteur s'inscrivant dans la lignée des annonces du dernier State of Play. Pour rappel, nous y avions découvert sa date de sortie, ses éditions et de nouveaux combattants rejoignant l'équipe Unbreakable X-Men. Comme supposé, la prochaine aura bien comme tête d'affiche Spider-Man, décidément de toutes les discussions cette semaine. Et outre des personnages déjà dévoilés, nous avons également l'introduction d'une petite nouvelle et d'éléments scénaristiques inédits.

Bande-annonce en anglais

Un funeste spectacle





Alors qu'une menace inconnue s'abattait sur Chandilar dans la précédente vidéo, ouvrant la porte à plusieurs hypothèses, il y a fort à parier que quasiment personne n'aurait pu en deviner la nature exacte. En effet, la disparition de ce monde était l'œuvre de Xirena Awhina (Sabrina Fest en anglais, ), l'une des membres des Doyens de l'univers qui se fait appeler l'Organisatrice (The Promoter). Apparue pour la première fois en 2017 dans le comics Thor vs. Hulk: Champions of the Universe Vol 1, elle n'est clairement pas très connue, ce qui est d'autant mieux pour proposer quelque chose de frais aux joueurs. Son but est simple, organiser un tournoi dont l'enjeu n'est autre que le destin de la Terre. Forcément, cela explique l'existence de plusieurs équipes de personnages, même si l'absence d'ennemis venus d'ailleurs pour affronter nos héros peut laisser perplexe pour le moment.

Double dose de Peter et Parker





Pour faire face à cette menace cosmique, nous pourrons compter sur l'équipe Amazing Guardians, composée de Peter Parker aka Spider-Man (Josh Keaton en anglais), Ms. Marvel (Dalia Rooni en anglais), Peter Quill aka Star-Lord (Scott Porter en anglais) et une visiteuse tout droit venue d'une autre autre dimension, la jeune Peni Parker (Risa Mei en anglais, Rie Takahashi en japonais) avec son armure SP//dr.

Voici comment cette dernière est décrite sur le PlayStation Blog par le producteur Takeshi Yamanaka d'Arc System Works :

Peni Parker - Étudiante nippo-américaine, Peni est une jeune scientifique brillante (et peut-être un peu excentrique). Elle pilote SP//dr, une puissante armure robotisée créée par son père, et combat en tant qu'héroïne araignée d'un univers parallèle. Dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Peni utilise SP//dr au combat, faisant appel à un large éventail de gadgets et d'outils uniques pour improviser des stratégies à la volée. Bien qu'elle ait grandi aux États-Unis, Peni parle parfois japonais. Soyez attentifs à la manière dont ce détail est rendu dans les différentes versions du doublage.

Les autres nouveautés du moment





La vidéo introduit également un stage inédit que les fans des Gardiens de la Galaxie connaissent bien, à savoir Knowhere, dont la direction artistique changera clairement des environnements terrestres déjà aperçus jusqu'à présent.

Par ailleurs, la composition d'équipe de quatre personnages ne se contentera évidemment pas de celles du scénario, nous donnant la possibilité de mélanger les 20 combattants au lancement comme nous le souhaitons. Pour accompagner cela, une fonctionnalité de génération de nom automatique a été créée, qui tiendra compte des membres présents et du lore Marvel, l'affichant à l'écran en plus d'être déclamé par l'annonceur. Nous en avons deux exemples avec les Hellbound Outlaws et Sugoi! Geniuses.

Pour les amateurs de compétitions, l'Arc World Tour 2026-2027 aura évidemment un tournoi dédié à MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Enfin, pour terminer, une vidéo de gameplay a récemment mis en avant les modifications apportées au jeu en fonction des retours de la communauté depuis la dernière bêta fermée.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est attendu le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Une version d'essai sera disponible lors de l'EVO Japan 2026 qui se tiendra du 1er au 3 mai, incluant Peni Parker et Knowhere.

Vous pouvez actuellement précommander la version PS5 à 64,99 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou sur PC dès 62,99 € chez Gamesplanet.

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