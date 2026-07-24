MARVEL Tōkon: Fighting Souls introduit un premier combattant ardent en DLC, son opening est une pure merveille !

Un costume gratuit qui ne se refuse pas





Ce jeudi soir, le panel dédié à Marvel's Wolverine lors de la SDCC 2026 a été suivi par une présentation de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, avec là encore son lot d'annonces. Pour commencer, la collaboration entre les deux jeux va donc donner lieu à une tenue baptisée Renaissance guerrière pour Wolverine (Battle Reborn Suit en VO), qui s'inspire de la version d'Insomniac Games du personnage. Elle sera offerte à tous les joueurs à compter du 1er septembre prochain, contrairement à la Tenue avancée 2.0 basée sur celle de Marvel's Spider-Man 2, incluse dans l'édition Ultimate.

Un combattant additionnel qui fera monter la température





Puisque nous connaissons depuis fin juin l'ensemble du roster prévu au lancement, qui s'élèvera à 20 personnages, la surprise est évidemment venue du Year One Characters & Stage Pass, qui en proposera quatre de plus au cours de l'Année 1 du jeu.

C'est donc le premier combattant en DLC qui a été révélé, prévu pour être ajouté dans le courant de l'automne 2026. Il ravira là encore les fans des X-Men, tout en y ajoutant un aspect peu vu en jeu vidéo, puisque l'heureux élu sera Cyclope Phénix (Ray Chase en anglais), une version de Scott Summers maniant le pouvoir de la Force Phénix, dont le design est ici directement inspiré par son incarnation des Phoenix Five des comics Avengers vs. X-Men de 2012. Pour le découvrir en action, il faudra toutefois patienter.

Une intro animée qui régale





Enfin, c'est tout bonnement la cinématique d'introduction du jeu qui a été diffusée, un opening digne des meilleurs anime réalisé en 2,5D par Daisuke Suzuki de Sanzigen, un studio d'animation à qui nous devons Guilty Gear Strive: Dual Rulers. D'ailleurs, il s'est également occupé des séquences du mode Épisode, ce qui promet visuellement du lourd. Quant à la chanson qui l'accompagne, elle a été écrite par la talentueuse Kanata Okajima sur une composition et un arrangement de MEG (MEGMETAL), et est interprétée par Keiko Terada de SHOW-YA et mayu de NEMOPHILA.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est pour rappel prévu le 6 août 2026 sur PS5 et PC. En attendant, sa bêta ouverte vient de débuter. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur PS5 à 54,99 € chez Leclerc et sur Amazon, ou 64,99 € à la Fnac (avec 15 € offerts sur votre compte). Sur PC, Gamesplanet le propose à partir de 62,99 €.

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