MARVEL Tōkon: Fighting Souls, la taille du roster et de nouveaux détails en fuite avant le State of Play

Une légère fuite pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls





L'an dernier, Sony Interactive Entertainment et Arc System Works ont créé la surprise en dévoilant MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un jeu de combat en 4v4 avec des héros cultes de comics et une direction artistique bien marquée. Toutefois, depuis l'annonce, nous n'avons pas découvert davantage de combattants jouables en dehors de Captain America (Steve Rogers), Iron Man, Spider-Man (Peter Parker), Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel (Kamala Khan), Star-Lord et Ghost Rider (Robbie Reyes), alors que deux périodes de bêta fermée ont déjà eu lieu.

Alors qu'un nouveau PlayStation State of Play sera diffusé cette semaine, des informations inédites ont surgi sur la Toile ce lundi soir. Cette fuite nous vient de Steam, via la page anglaise du jeu, qui a pendant un moment affiché une description bien plus complète, avant un retour à la normale. Nous avons pu en prendre quelques captures d'écran :

Un roster trop restreint ?





L'information la plus intéressante, c'est que nous devrions pouvoir utiliser 20 combattants au lancement, dont 12 qui n'ont pas encore été officialisés. Face à ce nombre, certains joueurs ont déjà fait part de leur déception, surtout pour un titre adoptant un format en 4v4. L'époque de Marvel vs Capcom 3 et ses 50 personnages à la sortie paraît très lointaine...

Pour autant, nous sommes dans ce qui se fait de plus généreux dans les productions d'Arc System Works récentes, comme Dragon Ball FighterZ (21 au départ), alors que d'autres en ont eu bien moins, à l'instar de Guilty Gear: Strive (15 de base) et Granblue Fantasy Versus (13 dans l'original). L'époque où il était plus rapide et simple de multiplier les protagonistes est clairement passée, au profit d'ajouts au compte gouttes sur la durée si le succès est au rendez-vous. Évidemment, il n'y a pas que la taille qui compte, la qualité et la diversité des movesets étant importantes.

Le reste des informations





À part ça, il est fait mention d'un mode histoire, du jeu en ligne et quelques autres menus détails. La nécessité de disposer d'un compte PSN pour en profiter risque toutefois d'être mal accueillie...

Voici une traduction de la description :

Formez votre équipe de personnages Marvel légendaires dans le jeu de combat ultime par équipe en 4v4 de PlayStation Studios, Arc System Works et Marvel Games. Il est temps de créer votre équipe de rêve et de briser des esprits dans des affrontements d'action fulgurants en 4v4. Choisissez parmi un roster de 20 personnages Marvel emblématiques dès la sortie du jeu, chacun arborant un style graphique audacieux inspiré des anime et faisant partie d'équipes uniques composées de héros et de vilains tout aussi impressionnants. Expérimentez différentes compositions d'équipe pour découvrir de nouveaux combos, synergies et stratégies. Frayez-vous un chemin à travers des stages dynamiques inspirés des lieux emblématiques de l'univers Marvel, certains proposant des transitions interactives. Les combats sont à la fois immersifs et intuitifs, avec une variété de coups, de combos et de stratégies uniques à maîtriser. Des contrôles ajustables, avec des entrées de commandes traditionnelles et rapides, ainsi que des combos enchaînés faciles, vous permettent de vous lancer immédiatement dans l'action. Affrontez un ami en local ou rejoignez la mêlée avec jusqu'à 64 joueurs dans le lobby en ligne*, y compris les modes VS standards. De plus, explorez chaque équipe en profondeur grâce au mode Épisode solo pour en apprendre davantage sur les dynamiques d'équipe et le lore. *Connexion Internet et compte PlayStation requis. Fonctionnalités PC Paramètres Ultra Vivez l'action de MARVEL Tōkon: Fighting Souls avec une fluidité exceptionnelle à 60 images par seconde (en combat) et des graphismes 4K d'une netteté incomparable. La 4K nécessite un téléviseur 4K ou un écran compatible. Compatibilité avec la manette DualSense MARVEL Tōkon: Fighting Souls est entièrement compatible avec la manette DualSense sur PC. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de la manette DualSense, une connexion filaire est requise.

