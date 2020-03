Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, une deuxième salve de costumes gratuits annoncée pour la prochaine mise à jour

Dans quelques jours, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order va accueillir son troisième et ultime campagne additionnelle, Fantastic Four: Shadow of Doom. À cette occasion, des costumes pour les Marvel Knights et Deadpool seront ajoutés gratuitement avec la mise à jour du 25 mars, mais ils ne seront finalement pas les seuls.

Cinq autres tenues, pour tout autant de héros de l'univers Marvel, vont venir changer de look certains membres du casting :

Une fois de plus, les époques se mélangent et même l'identité dans le cas de la Veuve Noire. Au moins, si nous ne voyons pas de suite Yelena en action dans le film du MCU, il sera possible de l'incarner en jeu de cette manière. L'ultime DLC du Season Pass et pour rappel attendu le 26 mars dans le jeu Switch.

