Marvel's Wolverine n'est pas un héros et nous le rappelle au travers d'une intense bande-annonce cinématique

Un rendez-vous pris pour la SDCC 2026





Récemment, Insomniac Games a annoncé qu'il sera présent dans le Hall H de la Comic-Con de San Diego la semaine prochaine avec un panel dédié à Marvel's Wolverine le jeudi 23 juillet de 20h15 à 21h00, heure française, modéré par Naomi Kyle et avec la présence des personnes suivantes :

Marcus Smith - Directeur créatif ;

Mike Daly - Directeur du jeu ;

Walt Williams - Directeur narratif ;

Jess Reiner-Reed - Directrice de projet senior ;

Liam McIntyre - Acteur de Wolverine ;

Krizia Bajos - Actrice de Jean Grey ;

Eric Monacelli - Producteur exécutif chez Marvel Games.

Les personnes sur place pourront y découvrir de nouveaux détails sur la création de l'histoire du jeu et de ses personnages, en plus d'aperçus inédits du contenu. Pour rappel, Marvel's Spider-Man 2 avait lui aussi eu droit à ce genre de promotion en 2023, donnant lieu à la diffusion d'une bande-annonce centrée sur le scénario, entre autres. La même chose pourrait donc se reproduire, malgré la vidéo du jour.

La promotion de l'aventure de Wolverine s'intensifie





En effet, sans crier gare, PlayStation vient donc de mettre en ligne un nouveau trailer cinématique de Marvel's Wolverine, qui coïncide avec la diffusion au cinéma de L'Odyssée de Christopher Nolan. Le rapport ? Cette séquence du jour va être proposée aux spectateurs avant leur séance dans certaines salles étatsuniennes.

De nouveaux détails qui ne passent pas inaperçus





Comme précisé, pas question de gameplay ici, la vidéo servant juste à mettre en scène Logan et certains personnages dont il croisera la route, qu'ils soient allié ou ennemis. Parmi ces derniers, nous retrouvons notamment les mercenaires cyborgs faisant partie des Reavers, qui travaillent pour Bolivar Trask et malmènent notre protagoniste, qui se fait secourir par Dents-de-Sabre.

Plus intéressant, il sera également confronté aux membres de La Main, que les fans de Daredevil connaissent bien et qui ont croisé la route de Wolverine dans les comics à plusieurs reprises depuis les années 80. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont accompagnés par Lady Deathstrike ! Il devrait sauf surprise s'agir d'une cyborg, alors que le grand public est sans doute plus habitué au personnage du film X2 qui avait été dépeint en mutante...

Enfin, la photo qui sert de fil conducteur à cette bande-annonce et qui s'embrase au sol suggère fortement que Logan et Jean Grey ont vécu une histoire d'amour par le passé, ce qui est peu surprenant.

Un nouveau slogan marketing





Marvel's Wolverine est attendu le 15 septembre prochain en exclusivité sur PS5, avec une sortie au format physique comme l'avait confirmé Insomniac Games fin juin à la suite de l'absence de Blu-ray dans la boîte de GTA VI, et donc avant la terrible annonce de Sony Interactive Entertainment qui compte mettre fin à ce support en janvier 2028... Vous noterez que la fin de la vidéo nous gratifie d'un « Marvel's Wolverine happens on PS5 », une formule qu'il faut s'attendre à retrouver pour tous les gros jeux à venir.

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Voir aussi : Marvel's Wolverine exhibe longuement son gameplay brutal et sanguinolent, avec un caméo d'une mutante très appréciée