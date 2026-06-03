Marvel's Wolverine exhibe longuement son gameplay brutal et sanguinolent, avec un caméo d'une mutante très appréciée

Un gameplay viscéral pour Marvel's Wolverine





C'est en septembre 2021 qu'Insomniac Games officialisait le développement de Marvel's Wolverine, en même temps que Marvel's Spider-Man 2. Évidemment, c'est ce dernier qui est sorti en premier, laissant les fans de Logan longuement patienter. Il aura fallu attendre près de quatre ans avant qu'il ne remontre le bout de ses griffes, avec une première bande-annonce aussi sanglante que savoureuse, rendant parfaitement justice au mutant. Depuis, sa date de sortie a été fixée au 15 septembre 2026 sur PS5.

Nous avions rendez-vous lors du State of Play de ce mardi 2 juin pour en voir et apprendre bien plus, et il faut bien avouer que le studio nous a régalés en ouvrant le bal. Comme à l'époque, c'est une longue vidéo de gameplay qui a été concoctée afin de nous donner une bonne idée de ce qui nous attend, dévoilant l'interface assez épurée qui devrait procurer une expérience assez cinématographique.

Que retenir de ce nouvel aperçu ?





Dans les grandes lignes, nous suivons Wolverine alors qu'il porte secours à un groupe de mutants qui a été capturé, et il ne fait clairement pas dans la dentelle tant les effusions de sang sont nombreuses. La splendide Jean Grey est à son tour confirmée au casting, dont les pouvoirs se mêleront à nos combos et alors que même l'environnement pourra être utile pour empaler les vauriens se mettant sur notre route. Le pur gameplay et les séquences cinématiques sont d'ailleurs difficilement distinguables les unes des autres par moment lors de la course poursuite débutant à moto. La séquence met également en avant les pouvoirs de régénération de Logan, ce qui ne l'empêchera pas de disposer d'une barre de santé, que nous voyons se remplir progressivement.

En guide de conclusion, plusieurs teasers nous montrent par exemple Wolverine avec sa tenue de Madripoor lorsqu'il se fait appeler Patch dans les comics, des ennemis clairement japonais, un autre passage contre Omega Red, Mystique en pleine action et surtout Dents-de-Sabre, qui s'attaque lui aussi aux cyborgs ! Un futur team-up en vue ?

Le gameplay se précise





Le responsable communauté senior d'Insomniac Games, Aaron Jason Espinoza, a donné des détails très intéressants sur le PlayStation Blog concernant tout ce qui peut être vu dans cette vidéo :

Bande-annonce de gameplay : le décor est planté Disons les choses telles qu'elles sont : Marvel's Wolverine est violent et bourré d'action. Cela dit, ce jeu d'aventure en solo développé par notre équipe d'Insomniac Games (en collaboration avec Marvel Games) vous racontera aussi une histoire originale et poignante inspirée d'une icône des comics : James « Logan » Howlett, alias Wolverine. Pour recontextualiser cette bande-annonce de gameplay étendue, Logan est sur la piste d'un groupe de mutants capturés par les Reavers, une bande de mercenaires cyborgs. Les Reavers ont pour ordre de livrer ces mutants à leur client, Bolivar Trask, un industriel milliardaire fermement convaincu de la supériorité de la race humaine. Un autre personnage majeur fait ici son apparition : Jean Grey, une puissante télékinésiste qui est devenue cheffe de ces mutants capturés par la force des choses. La situation est critique. Les mutants vivent cachés, de peur d'être traqués, tandis que le reste de la société ignore leur existence. Personne ne peut leur venir en aide... à part la Team X, une unité d'intervention mutante que Logan réintègre après l'avoir quittée trois ans plus tôt. Le combat pour la survie des mutants sera livré par les mutants eux-mêmes. Une tranche d'action Alors qu'il recherche les mutants, Logan tombe sur des Reavers. Ils sont bardés d'implants cybernétiques à la pointe de la technologie et armés jusqu’aux dents. Ils sont prêts à se battre... mais Wolverine aussi. Notre héros peut traquer ses ennemis, leur tendre des embuscades depuis les hauteurs ou encore les tailler en pièces avec des coups de griffes rapides, fluides et brutaux. Attirés tous deux par les appels à l'aide des prisonniers, Logan et Jean unissent leurs forces contre les mercenaires de Trask et prouvent que cette mission n'est peut-être pas si désespérée. Logan peut trancher ses adversaires avec des attaques spéciales appelées « techniques », telles que Tourbillon acéré et Charge du taureau. Jean, quant à elle, oblitère ses cibles à l'aide de son redoutable pouvoir de télékinésie, offrant même à Logan quelques occasions d'infliger des coups critiques. Ces derniers sont des coups de grâce dévastateurs que Wolverine peut asséner seul ou avec d'autres personnages ; vous avez tout intérêt à guetter ces opportunités dans le feu de l'action. Les attaques, parades et éliminations réussies remplissent la jauge de rage de Logan. Cette rage lui permet de lancer des attaques plus puissantes, voire d'activer son facteur de régénération si de graves blessures le mettent en danger. Si la rage de Logan atteint un certain seuil, il peut alors déchaîner son niveau de rage 3 : une explosion de violence monochrome inspirée par la série Black, White & Blood de Marvel Comics. Débordés, les Reavers doivent battre en retraite. Mais Logan est tout à fait capable de continuer le combat sur la route. Dans l'une des nombreuses séquences du jeu, Wolverine fonce à moto sur l'autoroute pour détruire des camions, crever des pneus et sortir ses ennemis de la route. Il bondit aussi sur différents véhicules, où il affronte tout ce que les Reavers peuvent lui envoyer, notamment de redoutables brutes. Quand il est en sang et à deux doigts d'être vaincu, Wolverine peut canaliser sa rage et lancer un Baroud d'honneur pour activer son facteur de régénération. Il vivra un jour de plus et montrera pourquoi il est le meilleur dans son domaine. Notre accessibilité Par ailleurs, nous sommes heureux de confirmer que Marvel's Wolverine proposera une longue liste d'options d'accessibilité dès son lancement. Chez Insomniac Games, cela fait longtemps que nous avons intégré à notre processus de développement la création de fonctionnalités visant à aider les joueurs atteints de troubles cognitifs, visuels, auditifs et moteurs.

De nouveaux détails sur la commercialisation de Marvel's Wolverine





Enfin, sachez qu'il n'y aura pas qu'une édition de base, même si cette fois Insomniac Games ne va visiblement pas proposer de collector.

Bonus de précommande Déverrouillage anticipé de la tenue Marron classique.

Déverrouillage anticipé des Griffes réfléchissantes.

1 point de technique supplémentaire.

4 avatars PS. Édition numérique spéciale - 89,99 € Marvel's Wolverine au format numérique.

5 tenues exclusives :

Incroyable ;



Bestial ;



Ère d'Apocalypse ;



Chasse nocturne ;



Nouveau cuir.

5 griffes exclusives :

Griffes lisses ;



Griffes creuses ;



Griffes épaisses ;



Griffes en échine dentelée ;



Griffes effilées.

3 points de technique supplémentaires. * Les tenues et les griffes ont des effets uniquement cosmétiques.

En attendant Marvel's Wolverine, sachez que Marvel's Spider-Man 2 est actuellement en promotion dans le cadre des Days of Play, vendu 39,99 € chez Cdiscount et à la Fnac.