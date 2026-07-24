Marvel's Wolverine : son scénario s'éclaircit depuis la SDCC 2026 au travers d'une nouvelle bande-annonce

L'histoire de Marvel's Wolverine en vidéo





La semaine dernière, Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ont donné des nouvelles de Marvel's Wolverine en diffusant une bande-annonce cinématique toujours aussi violente et introduisant quelques nouveautés, avec comme fil rouge la relation entre Logan et Jean Grey. Nous avions rendez-vous ce jeudi soir à la SDCC 2026 pour un panel dédié au jeu et c'est donc sans surprise qu'une nouvelle vidéo a été diffusée dans le Hall H, immédiatement mise en ligne. Ce nouveau trailer capturé sur PS5 Pro est donc dédié au scénario et en montre bien plus de l'aventure qui nous attend. Si vous souhaitez garder un maximum de surprise, peut-être mieux vaut-il ne pas aller plus loin.

De nouveaux détails sur les personnages et le scénario





La relation entre Logan et Jean Grey sera donc au cœur du scénario de Marvel's Wolverine, alors qu'ils tentent de protéger les mutants des forces de Bolivar Trask. En effet, dans l'univers d'Insomniac Games, qui est pour rappel le même que celui des jeux Marvel's Spider-Man, ils sont peu nombreux, méconnus du grand public et donc encore plus vulnérables, n'ayant que peu d'alliés.

Outre les deux protagonistes déjà cités, ils ne peuvent compter que sur la Team X, un groupe qualifié d'anarchique qui combat pour leur survie et qui est mené par Nathaniel Essex, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Mister Sinister. Le plot twist de le voir devenir cet antagoniste au fil du jeu voire à la toute fin en guise d'amorce pour un futur « Marvel's X-Men » (groupe qui n'existe pas encore) n'aurait donc absolument rien de surprenant. Bref, ce qui est sûr pour le moment, c'est que cette Team X à laquelle appartenait auparavant Wolverine sera composée de Mystique, Dents-de-Sabre et le Dr Walter Langkowski aka Sasquatch, et qu'elle compte bien déjouer le plan d'éradication des mutants de Trask.

En face d'eux, les ennemis ne manqueront pas, entre La Main menée par (Lady) Deathstrike - l'une des principales antagonistes -, les Reavers, Omega Red ou encore les gigantesques Sentinelles. Les fans des comics auront évidemment reconnu l'inspiration de la tenue verte de Jean Grey qui ne date pas d'hier et celle de Patch pour Logan.

Une collaboration qui détonne, un comics et de la musique





Au passage, nous avons appris qu'une collaboration va avoir lieu entre Marvel's Wolverine et MARVEL Tōkon: Fighting Souls, chacun bénéficiant d'un costume issu de l'autre. Arc System Works et Insomniac Games ont donc collaboré pour créer la tenue ci-dessous, dont la direction artistique tranchera clairement avec l'ultra réalisme du titre. C'est... un drôle de choix, il faut bien l'avouer. Pour voir la tenue Renaissance guerrière, n'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié au jeu de baston du studio japonais.

Autre information du moment, une préquelle sous la forme d'un comics est de sortie aujourd'hui, écrite par Walt Williams de chez Insomniac Games, qui revient sur la relation entre Logan et la Team X alors qu'ils effectuent une mission de protection de mutants. Si cela vous intéresse, il est possible de la lire sur Marvel Unlimited.

Enfin, le compositeur a été dévoilé, à savoir David Fleming, qui a dernièrement participé à la bande-son de Superman (2025) et celle de la série The Last of Us, entre autres. Un morceau de l'OST du jeu peut d'ores et déjà être écouté sur les principales plateformes de streaming audio (Amazon, Spotify, Apple Music, YouTube). Vous n'aurez d'ailleurs même pas à patienter jusqu'au lancement pour découvrir l'intégralité de cette BO, qui sortira le 28 août 2026.

Pour rappel, Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre en exclusivité sur PS5. Vous pouvez précommander sa version physique à 61,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.

Voir aussi : Marvel's Wolverine exhibe longuement son gameplay brutal et sanguinolent, avec un caméo d'une mutante très appréciée