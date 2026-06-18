Méga-Rayquaza part à l'assaut de JCC Pokémon Pocket et du jeu de cartes traditionnel avec deux nouvelles extensions

Une entrée en scène digne de Méga-Rayquaza





Certaines annonces entourant la licence Pokémon ont de quoi surprendre et celle du jour rentre exactement dans cette case. Les joueurs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sur mobiles le savent bien, après le booster à thème Propulsion Paradoxe (B3a) paru fin mai, le prochain qui sera numéroté B3b devrait sortir le 30 juin à 3h00 et être officialisé quelques jours au préalable, soit en fin de semaine prochaine.

Pourtant, c'est une tout autre annonce concernant aussi bien l'application pour iOS et Android, que le TCG bien réel qui vient de tomber cet après-midi et va réjouir de nombreux fans. La vidéo du jour sert à mettre en avant la star de prochaines extensions physique et numérique du jeu de cartes : Méga-Rayquaza !

Dates de sortie des différents boosters





Après son apparition dans Légendes Pokémon : Z-A, il est tout naturel que nous le retrouvions dans la série Méga-Évolution. Alors que le booster Nuit Noire (Pitch Black) (ME05) est attendu le 17 juillet et que 30e Anniversaire créera une rupture le 16 septembre, c'est le 6 novembre 2026 que paraîtra Delta Reign (ME06) à l'international. Au Japon, il est attendu dès le 31 juillet, le rythme étant toujours décalé de ce côté. Pour le moment, les noms français ne sont pas connus, la communication marketing locale n'étant pas aussi rapide qu'en anglais et japonais.

Du côté de JCC Pokémon Pocket, Ruler of the Skies sera donc l'extension B4 et sortira quant à elle le 30 juillet 2026. Elle poursuivra le mouvement enclenché par Parade Onirique (B2) et poursuivi par Aura Palpitante (B3), qui consiste à ne proposer qu'un seul pack au lieu de deux comme durant la première année du jeu. Nous pouvons évidemment nous attendre à ce que les créatures de Hoenn soient présentes en nombre, avec diverses Méga-Évolutions locales venant chambouler la meta.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Si vous préférez les cartes bien réelles, n'hésitez pas à visiter la boutique officielle sur Amazon.