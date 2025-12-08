Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 48) : le retour des Pokémon

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 48





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette semaine, aucune grosse nouveauté n'est venue bouleverser le classement, nous retrouvons quasiment les mêmes jeux que la semaine dernière.

EA SPORTS FC 26 est en tête des ventes sur PS5, suivi par Mario Kart World en deuxième position. Call of Duty: Black Ops 7 complète le podium. EA SPORTS FC 26 occupe également la quatrième place grâce à sa version Switch, tandis que Légendes Pokémon : Z-A repointe le bout de son nez dans le Top 5, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 29 novembre 2025 :