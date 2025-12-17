Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : Samus se fait battre par Mario

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 49





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette 49e semaine, une exclusivité Switch attendue depuis des années est enfin sortie, mais elle peine à atteindre la plus haute marche du podium.

Mario Kart World est en tête des ventes, tandis que Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition débarque dans le Top 5 à la deuxième place. La version Switch n'est même pas dans le classement. La version PS5 d'EA SPORTS FC 26 complète le podium. Nous retrouvons ensuite Call of Duty: Black Ops 7 en quatrième place, puis EA SPORTS FC 26 sur Switch en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 décembre 2025 :