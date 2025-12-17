Actualité
Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 Edition 07 12 09 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : Samus se fait battre par Mario

Source: SELL

Metroid Prime 4: Beyond n'est pas en première place. Lors de sa sortie, la nouvelle exclusivité Switch a été battue par Mario Kart World. Voici le Top 5.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 49

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette 49e semaine, une exclusivité Switch attendue depuis des années est enfin sortie, mais elle peine à atteindre la plus haute marche du podium.

Meilleures ventes jeux vidéo france semaine 49 2025 sell

Mario Kart World est en tête des ventes, tandis que Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition débarque dans le Top 5 à la deuxième place. La version Switch n'est même pas dans le classement. La version PS5 d'EA SPORTS FC 26 complète le podium. Nous retrouvons ensuite Call of Duty: Black Ops 7 en quatrième place, puis EA SPORTS FC 26 sur Switch en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 décembre 2025 :

1 - Mario Kart World (Switch 2)

 mario kart world
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

2 - Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

 Metroid Prime 4 Beyond 21 27 03 2025
TEST Metroid Prime 4: Beyond, Samus revient armée jusqu’aux cristaux (Switch 2)

3 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

 ea sports fc 26

4 - Call of Duty: Black Ops 7 (PS5)

 Call of Duty Black Ops 7

5 - EA SPORTS FC 26 (Switch)

 EA SPORTS FC 26 01
