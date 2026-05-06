MELTY BLOOD TWI-LUMINA : La nouvelle ère du combat 2D confirmée pour 2027

MELTY BLOOD TWI-LUMINA vient d’être officialisé par Aniplex et French-Bread, avec une sortie prévue pour le début de l’année 2027. Le jeu de combat en 2D arrivera sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam. Une annonce qui permet à la licence issue de l’univers Tsukihime de s’installer sur un large éventail de machines, même si l’absence d’une mention directe de versions natives pour Xbox Series X|S, au profit de la Xbox One, mérite d’être relevée.

Cette nouvelle mouture s’inscrit dans la lignée de MELTY BLOOD TYPE LUMINA, lancé en 2021. Ce précédent épisode avait modernisé les mécaniques de la licence tout en conservant son gameplay nerveux, ses affrontements aériens caractéristiques et une prise en main pensée pour rester accessible. La présence du jeu en ligne sera évidemment un point à surveiller, notamment du côté du netcode rollback, devenu indispensable pour la communauté des jeux de combat.





Pour rappel, MELTY BLOOD est une série de jeux de combat en 2D développée autour de l’univers de Tsukihime, le visual novel de TYPE-MOON. Le premier épisode avait vu le jour sur PC en 2002, avant que la licence ne passe par l’arcade, les consoles PlayStation et Steam. Elle s’est construite une réputation particulière auprès des amateurs de versus fighting japonais, avec un rythme rapide, une grande mobilité et un style visuel fidèle aux productions de TYPE-MOON.

Le site officiel précise que MELTY BLOOD TWI-LUMINA sera jouable à un ou deux joueurs et prendra en charge les affrontements en ligne. Le titre proposera plusieurs langues pour les textes, dont le japonais, l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, le coréen, le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Les voix, elles, resteront uniquement disponibles en japonais, un choix assez logique pour une production très attachée à son matériau d’origine.

Si le casting reste encore sous scellés, Aniplex promet de nouveaux visages venant étoffer une galerie de combattants déjà emblématique. Même prudence concernant les ajustements du système de combat, qui devraient être détaillés plus tard. La première bande-annonce sert surtout à poser l’ambiance et à confirmer une nouvelle intrigue, visiblement construite autour d’un rêve troublé et de la frontière incertaine entre illusion et réalité.

Avec cette annonce, MELTY BLOOD TWI-LUMINA rejoint déjà la liste des jeux à surveiller pour les amateurs de versus fighting japonais. Le genre reste très actif, porté par des licences installées et par une scène compétitive attentive aux moindres ajustements de gameplay. Reste désormais à voir si cette version enrichie parviendra à convaincre les fidèles de MELTY BLOOD TYPE LUMINA tout en attirant un public plus large grâce à sa présence sur Nintendo Switch 2, PS5, PC et consoles d’ancienne génération.