INSOLITE - Melun : quand la réalité virtuelle prépare les futurs gendarmes au terrain

À Melun, l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale poursuit sa modernisation en intégrant davantage la simulation numérique dans ses parcours de formation. Le site accueille le Centre de formation opérationnelle par la simulation numérique, le CFOSN, une structure spécialisée dans l’usage des environnements immersifs, de la 3D, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte pour l’entraînement des forces. L’objectif est clair : permettre aux élèves-gendarmes de répéter des scénarios opérationnels dans un cadre contrôlé, avant d’être confrontés à des situations réelles.





Le CFOSN, un laboratoire d’immersion au cœur de Melun

Cette approche repose sur un principe désormais bien connu dans les secteurs de la défense, de la sécurité ou de l’industrie. Grâce à la simulation, les apprenants peuvent se retrouver face à des environnements crédibles, parfois difficiles à reproduire en formation classique. Intervention en zone sensible, gestion d’un groupe, progression dans un bâtiment, prise de décision sous pression ou coordination entre équipiers, autant de situations qui peuvent être travaillées sans mobiliser de lourds moyens logistiques.

Le CFOSN présente sa mission comme un moyen de former plus, mieux et de manière plus durable, tout en optimisant les moyens humains, matériels et financiers. L’intérêt de la réalité virtuelle n’est donc pas de remplacer entièrement l’entraînement physique ou les mises en situation sur le terrain, mais de les compléter. Dans un casque, l’erreur devient un outil pédagogique, puisqu’elle peut être analysée, corrigée et rejouée sans conséquence directe.

SIMUGEND, la technologie au service du terrain

La gendarmerie met aussi en avant la plateforme SIMUGEND, pensée comme un écosystème de simulation développé pour les besoins des forces. Cette dernière fonctionne sur différents supports, avec des postes PC, des casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte, mais aussi des écrans. Cette logique permet d’adapter les dispositifs à plusieurs niveaux de formation, depuis la prise de décision tactique jusqu’à l’immersion dans des environnements en 3D.

L’enjeu est également pédagogique. La simulation permet aux formateurs d’observer les réactions des élèves, leur capacité à communiquer, à prioriser les informations et à respecter les procédures. Après une séquence immersive, le débriefing prend une place centrale. Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’exercice a été réussi ou non, mais de comprendre les choix effectués, les hésitations, les erreurs de lecture et les réflexes à renforcer.

L’erreur comme levier pédagogique

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des formations professionnelles par les technologies immersives. L’école du numérique Ynov, qui a accueilli une intervention de l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale autour de la simulation 3D, souligne elle aussi l’intérêt de ces outils pour préparer des équipes à des interventions en conditions proches du réel, sans mise en danger. La 3D devient ici un outil d’entraînement, mais aussi d’analyse et d’aide à la décision.

L’intérêt pour la réalité virtuelle dépasse donc largement le cadre du jeu vidéo. Dans le cas de la gendarmerie, elle permet de construire des scénarios précis, répétables et évolutifs. Un même exercice peut être rejoué plusieurs fois, avec des variables modifiées, afin de tester différentes réactions. Cette souplesse est difficile à obtenir avec des exercices uniquement physiques, souvent plus coûteux, plus longs à organiser et plus contraints par les lieux disponibles.

Pour les élèves-gendarmes, l’immersion peut aussi faciliter la projection dans des situations professionnelles concrètes. Même si un casque ne reproduit pas totalement la tension du terrain, il peut aider à développer des automatismes, à mieux comprendre l’espace, à anticiper les réactions d’un groupe ou à prendre conscience de l’importance de la communication entre équipiers. La technologie devient alors un support d’apprentissage, pas une finalité.

La réalité virtuelle pose tout de même une question importante, celle du juste équilibre. Une formation opérationnelle ne peut pas se limiter à une simulation, aussi réaliste soit-elle. Le contact humain, la fatigue, l’imprévu, la pression physique et la complexité du terrain restent essentiels dans l’apprentissage du métier. La force de ces outils est donc de venir renforcer la préparation, sans prétendre se substituer à l’expérience réelle.

Avec le CFOSN, Melun confirme ainsi son rôle dans l’évolution des méthodes de formation de la Gendarmerie nationale. La réalité virtuelle y apparaît comme un levier pragmatique, capable de rendre l’entraînement plus accessible, plus répétable et plus analytique. Une évolution qui montre, une fois encore, que les technologies immersives trouvent aujourd’hui des usages très concrets au-delà du divertissement.