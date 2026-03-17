Meta enterre la VR sociale : clap de fin pour Horizon Worlds sur Quest !

Meta tourne une page importante de sa stratégie XR en mettant fin à Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du 15 juin 2026. L’annonce est officielle et marque un changement de cap clair pour l’écosystème social de l’entreprise. Concrètement, il ne sera plus possible de créer, publier ou même accéder aux mondes Horizon directement en réalité virtuelle sur les casques Meta Quest. Une décision qui intervient après plusieurs années d’investissements colossaux dans le métavers, sur fond de pression financière croissante autour de Reality Labs, une division qui a englouti des dizaines de milliards de dollars.

À partir de cette date, l’expérience Horizon Worlds bascule exclusivement vers le mobile. Les utilisateurs pourront continuer à explorer certains mondes via l’application mobile Meta Horizon, mais l’usage en VR disparaît totalement sur Quest. Ce repositionnement confirme une tendance déjà visible depuis plusieurs mois, abandonner une plateforme VR coûteuse et peu fréquentée pour tenter de toucher un public bien plus large sur smartphone, en se rapprochant des logiques de plateformes comme Fortnite ou Roblox.

Meta précise que cette évolution n’impacte pas le reste de l’écosystème VR. Les casques Meta Quest continueront de fonctionner normalement avec les autres applications et jeux. Il ne s’agit donc pas d’un abandon de la réalité virtuelle, mais d’un recentrage stratégique. Ce virage se reflète déjà dans l’interface elle-même, Horizon OS se déleste progressivement de ses incitations à rejoindre Horizon Worlds pour redevenir un lanceur d’applications plus neutre. Un changement qui redonne mécaniquement de la visibilité aux développeurs tiers.

En creux, cette décision confirme surtout une réalité difficile à ignorer. Horizon Worlds n’a jamais réussi à s’imposer comme une plateforme sociale incontournable en VR, malgré les investissements et les itérations successives.

Ce retrait relance la question de l’avenir du métavers version Meta. Depuis son lancement, Horizon Worlds devait incarner une vision sociale immersive accessible à tous. Pourtant, l’engagement des utilisateurs est resté limité, même après plusieurs mises à jour et tentatives d’ouverture. Le passage au mobile apparaît aujourd’hui comme une tentative d’adaptation à des usages plus accessibles, capables de générer du volume.

Du côté des créateurs, l’impact est réel. Ceux qui développaient des mondes VR sur Horizon Worlds perdent leur principal terrain d’expression sur Quest. Meta remercie d’ailleurs explicitement la communauté pour sa créativité, signe que la plateforme n’a jamais trouvé son équilibre. Cette décision pourrait aussi renforcer la prudence des développeurs face aux plateformes fermées et à leur évolution rapide.

Ce choix stratégique s’inscrit dans une transformation plus large de Meta. L’entreprise accélère désormais sur des expériences hybrides, mêlant intelligence artificielle, mobile et lunettes connectées. Horizon Worlds version mobile pourrait ainsi devenir une simple brique dans un écosystème plus vaste, moins dépendant de la VR pure.

Ces dernières années, plusieurs signaux allaient déjà dans ce sens. Communication plus discrète autour d’Horizon Worlds, mise en avant des usages en réalité mixte, évolution d’Horizon OS, tout converge vers une redéfinition progressive des priorités.

La fin d’Horizon Worlds sur Quest marque un tournant symbolique pour la VR sociale. Elle montre que le modèle fermé imaginé au début des années 2020 peine encore à trouver son public et sa rentabilité. Meta ne renonce pas aux mondes virtuels, mais ajuste clairement sa stratégie en privilégiant des supports plus universels.

Pour le secteur XR, le message est clair. Même les acteurs les plus puissants doivent composer avec la réalité du marché et la nécessité de rationaliser leurs investissements. La VR reste un terrain d’innovation majeur, mais son adoption de masse passe encore par un équilibre fragile entre immersion, accessibilité et modèle économique viable.