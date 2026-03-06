META : le CTO Andrew Bosworth répond aux critiques sur l’avenir du jeu VR et nie avoir abandonné le gaming !

Dans un extrait récent de son dernier AMA (Ask Me Anything - Demandez-moi ce que vous voulez) sur Instagram, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta et figure centrale de la stratégie XR du groupe, se retrouve face à une question qui résume un malaise grandissant dans la communauté VR. Un internaute lui demande frontalement s’il estime avoir échoué auprès des fans de réalité virtuelle, notamment après plusieurs fermetures de studios et l’arrêt de certains projets. La réponse de Bosworth est mesurée, presque diplomatique. Il explique que l’industrie VR est encore jeune et que les cycles d’essais et d’erreurs font partie du processus. Sur le papier, l’argument tient. Mais pour beaucoup de joueurs, cette réponse ressemble davantage à une manière élégante d’éviter le cœur du problème.

La question qui fâche

La formulation de la question est révélatrice. Elle ne parle pas simplement de difficultés économiques ou de restructurations. Elle évoque un sentiment d’échec ressenti par une partie du public. Depuis plusieurs années, la réalité virtuelle a été présentée comme la prochaine grande révolution du jeu vidéo. Lorsque Oculus a émergé au début des années 2010, le discours était clair. La VR allait transformer la manière de jouer, créer de nouveaux genres et ouvrir un territoire créatif inédit. Les démonstrations technologiques impressionnaient, les studios se lançaient dans l’aventure et les investisseurs suivaient.

Dix ans plus tard, le paysage est plus complexe. Les casques se sont démocratisés, notamment grâce aux modèles autonomes comme le Quest, mais le catalogue de jeux reste inégal. Certains studios ont disparu, d’autres ont changé de cap, et plusieurs projets ambitieux ont été abandonnés. Pour une partie des joueurs passionnés, la promesse d’un âge d’or du jeu VR semble encore lointaine.

Une réponse qui reflète la stratégie actuelle de Meta

La réponse de Bosworth s’inscrit dans une logique de communication bien rodée. Il rappelle que la VR est un marché en construction et que toutes les technologies émergentes traversent des phases de consolidation. C’est historiquement vrai. Le jeu vidéo lui-même a connu des crises et des restructurations avant de devenir l’industrie massive que l’on connaît aujourd’hui. Mais cette réponse évite une question essentielle. La VR est-elle encore prioritairement pensée comme une plateforme de jeu chez Meta ?

Depuis quelques années, la stratégie du groupe a clairement évolué. Les annonces les plus importantes concernent désormais l’intelligence artificielle, les lunettes connectées et les interfaces spatiales. Les projets comme les lunettes Ray-Ban connectées ou les futurs dispositifs d’affichage léger occupent une place croissante dans le discours de l’entreprise. Dans ce contexte, la VR apparaît de plus en plus comme une étape vers quelque chose de plus large.

Le déplacement du centre de gravité

Au départ, la VR reposait sur une idée simple. Un casque, deux contrôleurs et un monde interactif dans lequel le joueur devient physiquement présent. C’était une promesse radicale pour le jeu vidéo. Aujourd’hui, le discours technologique de Meta parle davantage d’écosystème spatial, d’intelligence artificielle et d’informatique ambiante.

Ce glissement stratégique ne signifie pas que le jeu disparaît. Les plateformes Quest continuent d’accueillir de nouveaux titres et certains studios produisent encore des expériences marquantes. Mais l’équilibre a changé. Le jeu n’est plus présenté comme le moteur principal de la révolution VR, mais comme une composante parmi d’autres. Pour les joueurs qui ont soutenu la VR dès ses débuts, cette évolution peut donner l’impression d’un changement de priorité.

La réalité économique de la VR

Il faut également reconnaître un facteur souvent absent des discussions publiques. Le marché du jeu VR reste difficile. Les budgets de développement peuvent être élevés, tandis que la base installée de casques demeure relativement limitée comparée aux consoles ou au PC. Pour certains studios, l’équation économique est fragile. C’est précisément dans ce contexte que les grandes entreprises technologiques orientent leurs investissements vers des domaines plus vastes. L’intelligence artificielle, les interfaces de réalité mixte ou les lunettes connectées promettent des marchés beaucoup plus larges que celui du jeu VR seul.

Une communauté qui attend encore sa grande révolution

La question posée à Bosworth ne surgit pas par hasard. Elle traduit une frustration diffuse. La VR existe depuis suffisamment longtemps pour avoir prouvé son potentiel, mais pas assez pour avoir pleinement tenu ses promesses dans le domaine du jeu vidéo. Certains titres ont montré ce que la VR pouvait offrir. Des expériences immersives impossibles à reproduire sur écran traditionnel. Pourtant, ces exemples restent encore trop rares pour créer un écosystème comparable à celui des consoles.

La VR n’a peut-être pas échoué. Mais elle a changé de cap.

Et c’est peut-être là que réside le vrai sujet. La réalité virtuelle n’est plus uniquement un projet de révolution du jeu vidéo. Elle est devenue un élément d’une stratégie technologique beaucoup plus vaste, où l’intelligence artificielle, la réalité mixte et les interfaces portables jouent désormais un rôle central.

Pour les passionnés de VR gaming, la question reste donc ouverte. La prochaine grande révolution du jeu en réalité virtuelle viendra-t-elle encore des géants de la tech, ou plutôt des studios indépendants capables de prendre des risques créatifs ?