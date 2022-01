META QUEST 2 LIVE #72 : V37 Finale, quoi de VRaiment neuf ? Nouvautés de la semaine (une exclu Quest 2), Flipbook Q1, Q&A

L'Oculus Quest 2 continue de rentrer dans les foyers et contribue fortement à démocratiser la réalité virtuelle. Facile d'utilisation, peu cher vu ses possibilités en mode autonome ou connecté à un PC, nous suivons de près son actualité de part nos publications sur la partie AR/VR du site, mais aussi via notre chaîne YouTube. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez jeter un oeil à notre test ici (qui date de sa sortie) mais aussi à notre Live du débutant et sa suite qui permettent de donner une idée globale de ce qu'il est possible de faire avec.

Ce soir, nous vous invitons à découvrir la nouvelle version du firmware qui apporte - officiellement du moins - bon nombre de nouveautés que nous testerons en direct. Vous pourrez aussi découvrir les deux sorties de la semaine, annoncées ici, au travers d'un peu de gameplay. Nous reviendrons sur une news insolite, un flipbook caché dans le manuel du Quest 1 en regardant si celui-ci est aussi présent sur nos notices européennes.

Nous vous donnons donc rendez-vous à 21 heures sur notre chaîne YouTube.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.