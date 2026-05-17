Meta Ray-Ban Display ouvre la porte aux applications tierces, les lunettes connectées gagnent en intérêt

Les lunettes connectées de Meta passent une nouvelle étape, mais une précision s’impose d’entrée. Il ne s’agit pas ici des Ray-Ban Meta classiques, actuellement commercialisées sans écran, mais bien des Meta Ray-Ban Display, le modèle plus avancé qui intègre un affichage monoculaire dans le verre droit et fonctionne avec le bracelet Meta Neural Band. Cette distinction est importante, car les deux produits ne jouent pas dans la même catégorie, ni au même prix. Les premières restent centrées sur la capture vidéo, l’audio et l’assistant vocal, tandis que les secondes ajoutent une interface visuelle directement dans le champ de vision. Il ne faut toutefois pas les confondre avec de vraies lunettes de réalité augmentée immersive, puisque l’affichage reste limité à une seule zone de vision et sert surtout à afficher des informations contextuelles.

Meta prépare désormais l’ouverture des Meta Ray-Ban Display aux applications tierces. Jusqu’ici, l’expérience reposait surtout sur l’écosystème maison, avec WhatsApp, Messenger, Instagram, Meta AI, les notifications, la navigation ou encore certaines fonctions de capture. Cette dépendance aux services internes limitait forcément le potentiel du produit, surtout pour des lunettes censées accompagner l’utilisateur dans des situations très variées. Avec cette nouvelle étape, Meta cherche à donner plus de marge aux développeurs et à enrichir les usages possibles.

Cette ouverture prend pour l’instant la forme d’une Developer Preview. Autrement dit, les applications tierces ne sont pas encore disponibles massivement pour le grand public, mais les développeurs peuvent commencer à préparer leurs services. Meta propose deux voies principales. La première consiste à prolonger une application iOS ou Android existante vers l’affichage des lunettes. La seconde permet de créer des Web Apps avec des technologies classiques comme HTML, CSS et JavaScript, accessibles via une URL plutôt qu’un store traditionnel. Le choix est assez logique, puisqu’il permet de tester rapidement des expériences sans construire immédiatement une boutique d’applications complète.

Les usages envisagés restent très concrets. Meta évoque par exemple des outils de transport, des guides de cuisine, des listes de courses, de petits jeux ou encore des applications d’apprentissage musical. L’idée n’est donc pas de transformer ces lunettes en casque de réalité augmentée complet. Avec leur affichage monoculaire, les Meta Ray-Ban Display semblent plutôt pensées pour afficher des informations rapides, contextuelles et discrètes, sans isoler l’utilisateur de son environnement. C’est probablement là que le produit peut trouver son intérêt, à condition que les applications restent simples, lisibles et vraiment adaptées à un affichage réduit.

L’autre élément clé reste le Meta Neural Band. Ce bracelet EMG, issu des travaux de Meta dans l’interaction neuronale et gestuelle après le rachat de CTRL-Labs, interprète les signaux musculaires du poignet pour contrôler les lunettes par de petits mouvements de la main. C’est ce bracelet qui peut rendre les lunettes plus autonomes vis-à-vis du smartphone, surtout pour répondre à un message ou naviguer dans une interface sans sortir son téléphone. Meta parle notamment d’écriture virtuelle, une forme d’air typing, qui permet de saisir du texte par gestes. La fonction s’étend aux messages via WhatsApp, Messenger, Instagram, ainsi qu’aux systèmes iOS et Android.

Cette interaction est probablement aussi importante que l’affichage lui-même. Un écran dans des lunettes peut vite devenir gadget si l’utilisateur doit constamment revenir à son téléphone pour agir. Avec le Meta Neural Band, Meta cherche à créer un couple matériel plus cohérent, composé des lunettes, de l’affichage et du bracelet. La promesse est claire, consulter une information, répondre, naviguer ou suivre une instruction sans casser le fil de l’action. Reste à voir si cette interaction sera suffisamment précise, confortable et naturelle pour un usage quotidien prolongé.

Meta ajoute aussi de nouvelles fonctions logicielles aux Meta Ray-Ban Display. Les lunettes peuvent désormais enregistrer une vidéo combinant la vue réelle, les éléments affichés dans le verre et l’audio ambiant. Les itinéraires piétons sont également étendus à l’ensemble des États-Unis et à plusieurs grandes villes internationales, dont Londres, Paris et Rome. Ces ajouts montrent que Meta veut faire de ces lunettes un assistant visuel de tous les jours, et non un simple accessoire de capture ou de notification.

Le prix impose toutefois de rester prudent. Le tarif de 799 dollars mentionné dans les articles concerne le modèle avec affichage et bracelet, pas les Ray-Ban Meta classiques sans écran. En France, les Ray-Ban Meta actuellement disponibles sont positionnées à un tarif bien inférieur et n’intègrent pas d’affichage dans le verre. Pour le lecteur, la différence est essentielle, car l’ouverture aux applications tierces concerne les Meta Ray-Ban Display, pas les lunettes connectées Ray-Ban Meta déjà vendues comme accessoires audio, photo et IA.

Cette évolution reste néanmoins importante pour la stratégie de Meta. Depuis plusieurs années, l’entreprise cherche à avancer vers des lunettes connectées capables de remplacer certaines interactions du smartphone. Les Meta Ray-Ban Display ne sont pas encore des lunettes AR complètes, mais leur ouverture aux développeurs peut leur donner une utilité plus large. Si les applications suivent, ce modèle pourrait devenir un produit de transition crédible entre les lunettes connectées actuelles et les futures lunettes de réalité augmentée grand public.