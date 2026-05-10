Meta tente de faire annuler un verdict sur l’addiction aux réseaux sociaux

Meta n’a pas l’intention de laisser passer ce verdict sans réagir. Le groupe américain a demandé à un juge de Los Angeles d’annuler une décision rendue par un jury, dans une affaire présentée comme l’un des premiers grands procès consacrés à la responsabilité des réseaux sociaux dans des problèmes de santé mentale. Le dossier porte sur l’usage d’Instagram et de YouTube par une jeune femme, qui accusait les plateformes d’avoir contribué à sa dépression et à son anxiété à travers des mécaniques d’engagement jugées addictives.

Un verdict symbolique de 6 millions de dollars

Le verdict initial, rendu en mars 2026, avait condamné Meta et Google, maison mère de YouTube, à verser un total de 6 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury avait attribué 70 % de la responsabilité à Meta et 30 % à Google, soit 4,2 millions de dollars pour la première et 1,8 million de dollars pour la seconde. Les jurés avaient estimé que les deux entreprises avaient fait preuve de négligence dans la conception ou l’exploitation de leurs plateformes.





Ce montant reste modeste à l’échelle de groupes comme Meta et Google, mais l’enjeu se situe ailleurs. Cette décision ouvre une brèche judiciaire potentielle dans un domaine longtemps protégé par le statut particulier des plateformes en ligne. Pour les plaignants, il ne s’agit plus seulement de contester des contenus problématiques, mais de remettre en cause les choix de conception qui favorisent le temps passé devant l’écran.

L’architecture des plateformes en question

Au cœur du débat, on retrouve plusieurs mécanismes devenus familiers aux utilisateurs des réseaux sociaux, notamment le défilement infini, la lecture automatique et les recommandations algorithmiques. Ces outils sont souvent présentés comme des éléments destinés à fluidifier l’expérience utilisateur. Ils sont toutefois aussi régulièrement critiqués pour leur capacité à retenir l’attention et à encourager une consultation prolongée.

C’est précisément cette notion de design persuasif qui rend l’affaire sensible pour l’ensemble du secteur numérique. Les plaignants estiment que certaines fonctionnalités ne sont pas neutres et qu’elles peuvent influencer les comportements, en particulier chez les jeunes utilisateurs. La question posée à la justice américaine est donc directe. Une plateforme peut-elle être tenue responsable non seulement de ce qu’elle héberge, mais aussi de la manière dont elle capte et organise l’attention de ses utilisateurs ?

Le bouclier de la Section 230

Pour tenter de faire annuler le verdict, Meta avance notamment la protection offerte par la Section 230 du Communications Decency Act. Ce texte américain est régulièrement invoqué par les plateformes en ligne, car il limite leur responsabilité pour les contenus publiés par leurs utilisateurs. L’entreprise soutient que les troubles de santé mentale évoqués dans cette affaire seraient liés aux contenus consultés, et non aux fonctionnalités mêmes de ses services.

Cette distinction est centrale. Si la justice estime que le problème relève des contenus, Meta peut tenter de se placer sous la protection habituelle accordée aux hébergeurs. En revanche, si le débat porte sur l’architecture même de la plateforme, sur ses algorithmes, ses notifications ou ses mécaniques d’engagement, le raisonnement devient plus complexe. C’est là que ce dossier pourrait créer un précédent important pour l’ensemble de l’industrie.

Un dossier observé au-delà de Meta

Cette affaire dépasse largement le cas individuel jugé en Californie. Elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de procédures engagées aux États-Unis par des particuliers, des familles, des districts scolaires ou encore des États, qui accusent les réseaux sociaux d’avoir contribué à une crise de santé mentale chez les jeunes. Le verdict californien est donc observé de près, car il pourrait influencer d’autres dossiers similaires encore en cours.

La pression judiciaire autour de Meta ne se limite pas à cette procédure. D’autres actions visent également le groupe sur la protection des mineurs, la gestion des risques liés aux réseaux sociaux et les effets potentiels d’un usage intensif des plateformes. Pour les géants du numérique, le sujet est sensible, car leur modèle économique repose en grande partie sur l’engagement, la publicité ciblée et le temps passé dans leurs applications.

Un modèle économique sous surveillance

Pour Meta, Google et les autres acteurs du secteur, l’enjeu est donc double. Il s’agit d’abord d’éviter des condamnations financières potentiellement importantes, mais aussi de protéger un modèle fondé sur la rétention de l’attention. Si les tribunaux commencent à considérer certaines mécaniques de conception comme dangereuses ou insuffisamment encadrées, les conséquences pourraient aller bien au-delà de simples indemnisations.

Les réseaux sociaux pourraient être poussés à revoir certaines fonctionnalités devenues centrales dans leur fonctionnement quotidien. Cela pourrait concerner les recommandations automatisées, les systèmes de notification, les mécanismes de lecture en continu ou encore les outils destinés à prolonger les sessions d’utilisation. Le débat n’est donc pas uniquement juridique. Il touche aussi à la façon dont les plateformes numériques sont pensées, optimisées et monétisées.

Reste à savoir si la demande de Meta sera entendue par la justice californienne. Google prévoit également de contester la décision ou de demander un nouveau procès, tandis que TikTok et Snap, initialement concernés par la même procédure, avaient trouvé un accord avant l’ouverture du procès. Le dossier est donc loin d’être terminé, mais il confirme une tendance de fond. Les plateformes ne sont plus seulement jugées sur ce qu’elles diffusent, mais aussi sur la façon dont elles retiennent leurs utilisateurs.