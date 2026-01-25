Meta, via son CTO Andrew Bosworth, justifie les licenciements et redéfinit sa stratégie autour de la réalité virtuelle

Meta a récemment clarifié sa position après une nouvelle phase de restructuration au sein de Reality Labs. En marge du World Economic Forum de Davos, son directeur technique Andrew Bosworth est revenu sur les choix opérés par l’entreprise, notamment les licenciements et le recentrage stratégique observé depuis plusieurs mois dans la réalité virtuelle. Le groupe assure ne pas abandonner la VR, mais reconnaît un écart entre les ambitions initiales et la réalité du marché. Selon Bosworth, la croissance du secteur est réelle, mais plus lente que prévu, ce qui a conduit Meta à réévaluer ses priorités et l’allocation de ses ressources.

Une restructuration ciblée chez Reality Labs

Les réorganisations récentes ont notamment entraîné la fermeture de studios internes emblématiques, dont Ready at Dawn, connu pour Lone Echo. Plusieurs projets non annoncés ont également été arrêtés. Meta parle d’un réalignement plutôt que d’un désengagement, avec l’objectif de concentrer ses investissements sur les segments jugés les plus porteurs à moyen et long terme.

Cette évolution s’est aussi traduite par une mise en retrait progressive de certaines offres orientées entreprises. Les usages professionnels de la VR, notamment autour de Horizon Workrooms, ne sont plus au cœur de la stratégie, même si les services ne disparaissent pas totalement. Meta privilégie désormais une approche plus prudente sur le B2B, sans en faire un axe prioritaire.

La VR progresse, mais moins vite qu’espéré

Andrew Bosworth l’a reconnu sans détour. La réalité virtuelle continue de se développer, mais à un rythme inférieur aux attentes initiales de l’entreprise. Ce constat explique en grande partie la réduction des effectifs et la redistribution des moyens vers d’autres technologies. Meta estime que l’adoption du grand public reste freinée par plusieurs facteurs, dont le coût d’entrée et les usages encore perçus comme spécialisés. Dans ce contexte, maintenir une structure pensée pour une croissance très rapide n’était plus cohérent économiquement.

Un pivot assumé vers le mobile et l’intelligence artificielle

L’un des changements majeurs concerne la plateforme sociale Horizon Worlds. Son développement se poursuit, mais avec une orientation de plus en plus marquée vers le mobile. Pour Meta, le smartphone représente un point d’accès bien plus large que le casque VR, et permet de toucher des millions d’utilisateurs sans barrière matérielle. Ce recentrage s’inscrit dans une stratégie plus globale, où l’intelligence artificielle et les lunettes connectées occupent désormais une place centrale. Les lunettes Ray-Ban Meta illustrent cette volonté de proposer des produits plus accessibles, à l’adoption immédiate, en complément de la VR plutôt qu’en concurrence frontale.

Un écosystème appelé à évoluer

Ces décisions ont suscité de nombreuses réactions dans l’industrie. Palmer Luckey, fondateur d’Oculus, estime que ce changement de cap pourrait avoir un effet positif à long terme. En réduisant son implication directe dans le contenu first party, Meta laisserait davantage de place aux studios tiers pour structurer une croissance plus naturelle de l’écosystème VR.

Malgré les licenciements et les ajustements stratégiques, Meta maintient que la réalité virtuelle reste un pilier de sa vision à long terme. La différence tient désormais à l’ordre des priorités. La VR n’est plus seule au centre du projet, mais intégrée dans un ensemble plus large mêlant mobile, intelligence artificielle et objets connectés, avec une approche plus pragmatique que par le passé.