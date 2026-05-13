C’est parti pour les métiers de l’esport : 65 % des personnes dans le monde réclament plus de parcours de formation et de carrière pour le gaming professionnel

Les résultats de l'enquête " Logitech G PRO Series " dévoilent une acceptation croissante de l'esport et du gaming professionnel comme une vocation, avec plus de la moitié (54 %) des répondants dans le monde estimant que le gaming professionnel est un chemin de carrière légitime.

Les attitudes des générations plus âgées diffèrent considérablement en termes d'acceptation de cette carrière. Bien que deux tiers (67 %) de la Gen Z et 60 % des Millennials s'accordent à dire que le gaming professionnel est un parcours de carrière légitime, seuls 37 % des Baby Boomers partagent cet avis.

Le fossé des générations : débloquer de nouveaux parcours de carrière

Certaines nations prennent de l'avance dans l'ascension de ces athlètes numériques. En Allemagne, seulement un Baby Boomer sur cinq (20 %) considère le gaming professionnel comme une carrière légitime, contre près des trois quarts (74 %) des Baby Boomers en Chine.

Selon Derek Perez, responsable mondial des communications gaming chez Logitech G :

« Cette recherche montre le chemin parcouru par l'esport et le gaming, non seulement en tant que divertissement, mais comme un véritable chemin vers le succès personnel et professionnel. Cependant, on peut faire plus pour soutenir les jeunes générations dans la poursuite de carrières dans le gaming professionnel. Plus des entreprises comme Logitech soutiendront les athlètes et l'industrie dans son ensemble, plus il y aura d'opportunités pour les gens du monde entier de poursuivre des rôles dans l'esport. »

De la quête secondaire à la scène principale : l'évolution des carrières dans le gaming professionnel

Dans l'ensemble, les opinions exprimées dans l'enquête "Logitech G PRO Series" sont favorables, particulièrement chez les jeunes générations, mais il reste du chemin à parcourir pour que le gaming professionnel soit perçu comme une carrière plus respectable et grand public.

Les professionnels de santé (55 %), les avocats (33 %), les enseignants ou conférenciers (30 %) et les ingénieurs (28 %) arrivent en tête de liste des carrières mondiales en termes de respectabilité / considérées comme respectables.

Le gaming professionnel (8 %) est au même niveau que les musiciens, acteurs ou artistes (9 %), les coureurs professionnels (8 %) et les politiciens (7 %) en ce qui concerne la perception de la respectabilité de ces carrières.

Seulement 1 % des Boomers et 3 % de la Gen X disent qu'ils choisiraient pour leurs enfants ou un jeune proche qu'ils deviennent joueurs professionnels.

Même chose pour les Millennials, avec seulement 4 % d'entre eux recommandant cette profession pour un jeune qu'ils connaissent. Parallèlement, 15 % disent qu'ils les encourageraient à poursuivre une carrière de médecin ou de professionnel de santé.

Mais les carrières de l'esport grand public gagnent en attrait : alors que 44 % estiment que la politique et 25 % que l'enseignement sont moins désirables aujourd'hui qu'il y a dix ans, deux cinquièmes (40 %) affirment que le gaming professionnel est plus attirant en 2026 qu'il ne l'était en 2016.

Les principaux obstacles à surmonter pour poursuivre une carrière dans le gaming professionnel incluent le risque financier perçu (42 %), la compétitivité de l'industrie (34 %) et le manque de soutien parental et sociétal (31 %).

Un tiers des répondants dans le monde pensent que le gaming professionnel n'offre pas de sécurité d'emploi, tandis que 42 % affirment que les gens ne voient pas le gaming professionnel comme un vrai travail car il est encore perçu comme un passe-temps plutôt que comme une voie de carrière valide.

La boîte à outils du joueur pro : une compréhension des compétences requises pour réussir

Les résultats de l'enquête soulignent une reconnaissance des exigences physiques et mentales du gaming de compétition, avec plus d'un tiers (37 %) des personnes à l'échelle mondiale soutenant l'ajout de ce sport aux Jeux Olympiques, un chiffre qui grimpe à près de la moitié (49 %) pour la Gen Z.

Les gens voient de plus en plus une carrière dans le gaming professionnel comme exigeante mentalement (84 %), tandis que plus de la moitié (55 %) s'accordent à dire qu'il s'agit d'une carrière exigeante physiquement.

Le dévouement à l'entraînement et au développement dans le gaming professionnel est également reconnu, avec plus d'un quart (27 %) des personnes pensant que les joueurs passent 10 à 12 heures par jour à travailler dur, dépassant largement la journée de travail traditionnelle de type « 9 à 17 ».

Niveler les barrières : défis dans l'accès aux carrières de l'esport et du gaming professionnel

Un répondant sur cinq estime que l'absence de qualifications formelles ou d'exigences en matière de formation est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne voient pas le gaming professionnel comme une véritable carrière. Cependant, il existe un énorme appétit pour combattre cela, car presque la moitié (47 %) pensent que les écoles devraient inclure des cours d'esport dans leur programme aux côtés des sports traditionnels.

Si cette perspective est particulièrement populaire dans des pays comme la Suisse (73 %), la Chine (77 %) et même les États-Unis (46 %), des nations comme le Royaume-Uni (32 %), la France (36 %) et l'Allemagne (29 %) restent plus prudentes.

À travers le monde, on appelle à plus de coaching et de voies éducatives vers les carrières du gaming professionnel. La plupart des gens dans le monde (65 %) pensent qu'il devrait y avoir des parcours de formation formels pour les carrières dans l'esport et le gaming professionnel via les universités, les collèges et des cours spécialisés.

Les répondants affirment qu'une plus grande couverture médiatique sur les chaînes grand public, des installations d'entraînement professionnel (33 %), plus de transparence sur les revenus (32 %) et l'inclusion dans les grands événements sportifs mondiaux (30 %) inciteraient les gens à prendre le gaming professionnel plus au sérieux en tant que carrière.

Derek Perez conclut :

« Garantir l'accès à la formation, aux installations et à la technologie est essentiel pour assurer la croissance continue des carrières dans le gaming professionnel. En tant que leader des technologies de jeu, Logitech G s'engage à donner les moyens à chacun, des aspirants stars de l'esport aux joueurs quotidiens, avec un équipement conçu pour la précision et la fiabilité.



Avec des produits comme la PRO X2 SUPERSTRIKE, la première souris gaming dotée d'un système de gâchette inductive haptique, et le clavier gaming analogique / mécanique Logitech G512 X TMR, notre clavier le plus polyvalent jamais conçu, nous aidons tous les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils soient en compétition sur la scène mondiale ou qu'ils développent des compétences pour la vie au-delà du jeu. »

Pour plus d'informations, visitez www.logitechg.com .

À propos de Logitech

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