METRO 2039 : une date de révélation pour le 4e épisode de la licence, c'est pour cette semaine !

La licence Metro jusqu'à présent





C'est en 2019, dans un monde bien différent sur le plan géopolitique et qui n'avait pas encore été frappé par la pandémie du COVID que les joueurs découvraient Metro Exodus, un troisième épisode d'une licence de FPS développé par 4A Games et édité par Deep Silver. S'inscrivant dans la lignée de l'adaptation vidéoludique de Metro 2033 et de sa suite originale Metro: Last Light, il nous faisait à nouveau incarner Artyom, cette fois dans un monde plus ouvert en dehors du réseau de métro de Moscou.

L'auteur Dmitry Glukhovsky avait de son côté proposé deux autres romans, Metro 2034 et Metro 2035, ce dernier proposant une tout autre perspective sur ce qui aurait pu arriver à Artyom et sa femme Anya (Anna).

La licence vidéoludique Metro depuis 2010

Les joueurs ont également pu incarner le Colonel Khlebnikov dans le DLC The Two Colonels, faisant office de préquelle à l'arrivée de l'Aurora à Novossibirsk, et Samuel Taylor dans Sam's Story, qui servait cette fois de suite. Avant même leur lancement, THQ Nordic avait annoncé le développement d'un quatrième jeu. Entre portages et version améliorée, la licence n'est toutefois pas restée au repos depuis, tandis que 4A Games a été racheté par Embracer Group. Enfin, en 2024, les possesseurs de casques de réalité virtuelle (Meta Quest, PSVR 2, etc.) ont pu se plonger dans la peau du docteur Serdar Iskanderov aka Khan dans Metro Awakening, un spin-off signé Vertigo Games.

Si vous attendiez désespérément le prochain épisode, il vient de se trouver un intitulé officiel et va enfin être présenté.

Terminus, l'attente touche à sa fin





Ce week-end, Jez Corden et NateTheHate ont agité la Toile en déclarant qu'il y aurait une présentation Xbox cette semaine, ce jeudi 16 avril, avec la révélation de METRO 2039. Leurs informations étaient tout à fait exactes puisque le compte officiel de la licence nous donne rendez-vous à 19h00 pour en découvrir un premier aperçu au travers d'un format Xbox First Look. Le teaser ne donne toutefois pas plus de détails, montrant simplement une sorte de compteur Geiger.

Reste à savoir si le contenu multijoueur promis en 2020 sera toujours d'actualité... Vous pourrez suivre ce programme via le flux vidéo ci-dessous :

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