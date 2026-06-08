METRO 2039 révèle plus longuement son gameplay et précise sa sortie alors que la tyrannie s'est emparée du métro

Le lancement se précise





En avril dernier, 4A Games et Deep Silver (PLAION) dévoilaient METRO 2039, le prochain FPS de la saga qui a fortement été impacté par la guerre en Ukraine. Ses développeurs évoquaient alors leur vision pour ce quatrième épisode principal, en plus d'introduire la principale menace à laquelle sera confronté notre protagoniste baptisé l'Étranger : le Novoreich dirigé par l'ancien Ranger Hunter.

C'est à l'occasion du XBOX Games Showcase 2026 qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée, avec une précision concernant le lancement. METRO 2039 sortira en février 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), il ne reste plus qu'à savoir quel jour.

Un métro plus sombre que jamais





Quant au propos même de la vidéo, sa première partie introduit auprès du public cette faction fasciste et son Führer, dont les exemples d'actions tyranniques ne manquent pas à l'écran. L'autre moitié révèle cette fois pleinement le gameplay du jeu aussi bien face à ces ennemis humains que contre les mutants qui rôdent dans le métro. Quant à la théorie selon laquelle l'Étranger pourrait être Hunter, le fait que ce dernier ait une prothèse remplaçant sa main gauche semble lui mettre du plomb dans l'aile.

The Hunter Mêlant gameplay époustouflant et fidélité graphique, cette nouvelle vidéo met en avant le retour d'un gameplay mêlant furtivité et action dans des espaces oppressants, mais aussi l'exploration des tunnels et de la surface, les mécaniques de jeu emblématiques de METRO et les éléments de survie intégrés. Ce trailer exclusif offre également un aperçu d'une toute nouvelle arme, le Shatun, ainsi que d'une charge explosive à ajouter à l'inventaire des joueurs, leur permettant de s'enfoncer toujours plus profond dans le Métro. L'Étranger continuera jusqu'à ce que le Führer soit réduit en cendres Le Métro a été transformé par un nouveau régime et son chef, le leader radical connu sous le nom de Hunter. Le protagoniste de METRO 2039, l'Étranger, est rongé par la colère et la haine, reprochant au Führer ses mensonges et son hypocrisie. En tant que membre de l'Ordre, Hunter était une légende, un Ranger haut gradé et expérimenté, qui avait juré de protéger le Métro. Il ne reste désormais plus que des ruines de l'Ordre tel qu'il le connaissait. Là où les Rangers étaient autrefois considérés comme des protecteurs dévoués, Hunter est devenu, aux yeux de l'Étranger, l'ennemi même qu'ils combattaient autrefois...

En ce moment, les jeux de la série sont en promotion chez Gamesplanet avec Metro 2033 Redux à 2,99 €, Metro: Last Light Redux à 2,99 € et Metro Exodus - Gold Edition à 11,00 €.