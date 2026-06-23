Maxi performances, mini format : les meilleures offres NiPoGi mini PC jusqu'à -30% pour le Prime Day !

Le Prime Day est l'occasion rêvée pour mettre à niveau votre équipement informatique sans vous ruiner ! Si vous recherchez les performances d'un ordinateur de bureau classique mais que vous souhaitez libérer de l'espace sur votre espace de travail, les mini PC sont probablement la solution idéale.

À l'occasion de cet événement incontournable, la marque NiPoGi, reconnue pour ses machines fiables et ultra-compactes, propose des offres exceptionnelles sur sa boutique Amazon. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné trois modèles phares actuellement en promotion.

1) NiPoGi Hype H1 [7735HS+24Go+1To]

Le NiPoGi H1 s'appuie sur le processeur Ryzen 7 7735HS, une puce à 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre 4,75 GHz. Associé à 16 Mo de cache L3, il offre la puissance nécessaire pour les tâches bureautiques avancées, le développement, le multitâche, la retouche photo, le montage vidéo ou encore les jeux peu exigeants.

Côté mémoire et stockage, ce mini PC embarque 24 Go de mémoire LPDDR5 à 5 500 MT/s ainsi qu'un SSD NVMe de 1 To. Deux emplacements M.2 PCIe permettent en outre d'étendre la capacité de stockage jusqu'à 4 To afin d'accueillir davantage de fichiers, de logiciels et de contenus multimédias.

La partie graphique repose sur le circuit AMD Radeon intégré doté de 12 cœurs graphiques cadencés jusqu'à 2 200 MHz. Il prend en charge jusqu'à trois écrans 4K simultanément via les connectiques HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C, facilitant la mise en place d'un espace de travail multi-écran.

Le H1 profite également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 pour des connexions rapides et stables. Son équipement comprend de nombreux ports USB, un port réseau Gigabit RJ45, une sortie audio ainsi que les interfaces vidéo nécessaires pour connecter facilement tous vos périphériques.

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2) NiPoGi AM21 [8745HS+16Go+512Go]

Le mini PC AM21 embarque un processeur Ryzen 7 8745HS doté de 8 cœurs et 16 threads, capable d'atteindre une fréquence de 4,9 GHz en mode boost. Basé sur l'architecture Zen 4 et associé à un circuit graphique RDNA 3 intégré, il offre les performances nécessaires pour la bureautique avancée, le développement, la création de contenus, le multitâche intensif et les jeux légers.

Côté mémoire et stockage, il est équipé de 16 Go de mémoire DDR5 à 5 600 MHz et d'un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, assurant des démarrages rapides et une excellente réactivité. Un emplacement M.2 supplémentaire permet d'étendre le stockage jusqu'à 4 To.

La partie graphique intégrée permet de gérer jusqu'à quatre écrans 4K simultanément grâce à ses deux ports HDMI 2.1, son port USB 3.2 Type-C et son port USB4 Type-C. Le port USB4, capable d'atteindre 40 Gbit/s, autorise également la connexion de périphériques très rapides ou d'un GPU externe compatible.

L'AM21 garantit des connexions rapides et stables avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Il dispose également de deux ports Ethernet pour les utilisateurs ayant besoin d'un réseau filaire performant, que ce soit pour un NAS, des applications professionnelles ou le jeu en ligne à faible latence.

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3) NiPoGi AM06 Pro (7430U+16Go+512Go)

Le NiPoGi AM06 Pro est animé par un processeur Ryzen 5 7430U basé sur l'architecture Zen 3. Avec ses 6 cœurs, 12 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz, il offre de solides performances pour la bureautique, le multitâche, la navigation web, la création de contenus et les jeux occasionnels. La partie graphique AMD Radeon intégrée assure quant à elle une expérience fluide pour les usages multimédia du quotidien.

Côté mémoire et stockage, le mini PC est équipé de 16 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD M.2 de 512 Go. La mémoire peut être portée jusqu'à 64 Go et le stockage interne jusqu'à 4 To via un SSD M.2 compatible. Il est également possible d'ajouter un disque SSD ou HDD 2,5 pouces supplémentaire afin d'augmenter encore davantage l'espace disponible.

La solution graphique Radeon intégrée permet de gérer jusqu'à trois écrans 4K simultanément via les sorties HDMI 2.0, DisplayPort et USB-C.

Le AM06 Pro gère le Wi-Fi 6 double bande et le Bluetooth 5.2 et possède 2 ports réseau Gigabit Ethernet pour une connexion filaire performante.

Enfin, il propose une connectique complète avec plusieurs ports USB, HDMI, DisplayPort, USB-C et audio. Compatible avec des fonctions comme Wake on LAN, RTC Wake et Auto Power On, il s'adapte aussi bien à un usage bureautique qu'à des projets de serveur, de surveillance ou de multimédia domestique.

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Toutes les promotions spéciales Prime Day sont à découvrir sur la boutique officielle de NiPoGi sur Amazon.