MISE A JOUR Switch 2 et 1 : un firmware 22.1.0 disponible, quoi de neuf ?

Une mise à jour centrée sur la stabilité





Nintendo déploie dès maintenant la mise à jour 22.1.0 pour les consoles Nintendo Switch et Switch 2. Contrairement aux grosses évolutions précédentes, ce nouveau firmware se concentre avant tout sur des améliorations de stabilité, un classique désormais bien connu des utilisateurs. Selon les informations officielles, cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur globale, en corrigeant divers éléments en arrière-plan. Aucun ajout visible majeur n’est à signaler, mais ces ajustements jouent un rôle clé dans la fluidité et la fiabilité du système.

Un correctif dans la continuité de la version 22.0.0





Cette version 22.1.0 s’inscrit directement dans la continuité de la mise à jour 22.0.0, déployée le mois précédent. Cette dernière avait marqué un tournant, notamment avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités comme le Handheld Mode Boost ou encore les notes pour la liste d’amis. Dans ce contexte, ce nouveau firmware apparaît comme une phase d’optimisation, visant à corriger les derniers ajustements nécessaires après une mise à jour majeure. Une étape souvent indispensable pour garantir une expérience stable sur le long terme.

Switch 2 - Version 22.1.0 Amélioration générale de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur. Switch 1 – Ver. 22.1.0 Amélioration générale de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

Une mise à jour automatique, mais importante





La plupart des consoles téléchargeront automatiquement cette mise à jour, simplifiant ainsi son installation pour les joueurs. Il reste toutefois possible de lancer le téléchargement manuellement via les paramètres système. Si cette version peut sembler mineure à première vue, elle participe à renforcer la solidité de l’écosystème Nintendo. Une évolution discrète, mais essentielle, qui rappelle que les meilleures expériences passent souvent par des améliorations invisibles.