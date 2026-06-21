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Nintendo Switch 2 Mise à jour MAJ Update Changelog vignette Firmware

MISE A JOUR Switch 2 : un firmware 22.5.0 est disponible, s'adressant seulement à une partie de la communauté

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Source: Nintendo

Contrairement à sa grande sœur, les nouveautés apportées à la Switch 2 seront bien moins visibles par les joueurs francophones.

Une fonctionnalité améliorée sur Switch 2

Après la mise à jour 22.0.0 en mars, qui était riche en nouveautés, la révision 22.1.0 se contentait d'améliorer les performances, un grand classique peu intéressant pour les joueurs. Nintendo a sauté quelques numéros avec le firmware déployé cette semaine sur ces consoles, passant directement à la version 22.5.0, qui diffère selon les plateformes. Si la Switch a eu droit à une modernisation de sa boutique, la Switch 2 a affiné son côté polyglotte avec notamment sa fonctionnalité de text-to-speech, qui gère désormais le néerlandais et le russe. Tant mieux pour les joueurs concernés. Même si la firme japonaise a stoppé ses opérations en Russie, il est bon de voir qu'elle continue à penser à la communauté parlant la langue et vivant à l'étranger.

Nintendo Switch 2 Mise à jour MAJ Update Changelog vignette Firmware 1

Qu'apporte la version 22.5.0 sur Switch 2 ?

Vous trouverez ci-dessous le détail du changelog fourni par Nintendo :

Version 22.5.0 (datée du 16 juin 2026)

  • Le néerlandais et le russe sont désormais pris en charge par l'option « Conversion du texte en parole » de la section « Accessibilité ».
  • Le néerlandais et le russe sont désormais pris en charge par l'option « GameChat : conversion parole ⇔ texte » de la section « Accessibilité ».
  • Amélioration globale de la stabilité pour une expérience utilisateur optimale.

Actuellement, la Switch 2 est vendue à seulement 409,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : Nintendo finit par céder et augmente le prix de ses Switch et Switch 2, le Online également impacté

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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