MISE A JOUR Switch 2 : un firmware 22.5.0 est disponible, s'adressant seulement à une partie de la communauté

Une fonctionnalité améliorée sur Switch 2





Après la mise à jour 22.0.0 en mars, qui était riche en nouveautés, la révision 22.1.0 se contentait d'améliorer les performances, un grand classique peu intéressant pour les joueurs. Nintendo a sauté quelques numéros avec le firmware déployé cette semaine sur ces consoles, passant directement à la version 22.5.0, qui diffère selon les plateformes. Si la Switch a eu droit à une modernisation de sa boutique, la Switch 2 a affiné son côté polyglotte avec notamment sa fonctionnalité de text-to-speech, qui gère désormais le néerlandais et le russe. Tant mieux pour les joueurs concernés. Même si la firme japonaise a stoppé ses opérations en Russie, il est bon de voir qu'elle continue à penser à la communauté parlant la langue et vivant à l'étranger.

Qu'apporte la version 22.5.0 sur Switch 2 ?





Vous trouverez ci-dessous le détail du changelog fourni par Nintendo :

Version 22.5.0 (datée du 16 juin 2026) Le néerlandais et le russe sont désormais pris en charge par l'option « Conversion du texte en parole » de la section « Accessibilité ».

Le néerlandais et le russe sont désormais pris en charge par l'option « GameChat : conversion parole ⇔ texte » de la section « Accessibilité ».

Amélioration globale de la stabilité pour une expérience utilisateur optimale.

Actuellement, la Switch 2 est vendue à seulement 409,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : Nintendo finit par céder et augmente le prix de ses Switch et Switch 2, le Online également impacté