MISE A JOUR Switch : l'eShop de la console fait peau neuve avec le firmware 22.5.0

La boutique de la Switch fait enfin peau neuve !





Cette semaine, Nintendo a mis à jour ses consoles avec de nouveaux firmwares. Du côté de la Switch première du nom, le processus d'uniformisation de l'écosystème débuté en avril 2025 s'est poursuivi, cette fois avec l'eShop. Oubliez l'application qui rame énormément, la fluidité est clairement au rendez-vous, bien que n'égalant pas ce que propose la petite sœur. En termes d'interface, c'est donc quasi identique, seule la section « Pour vous » étant absente. Bien évidemment, les jeux proposés à la vente sont différents selon la plateforme, il n'y a donc pas de risque de se tromper.

Qu'apporte la version 22.5.0 sur Switch ?





Vous trouverez ci-dessous le détail du changelog fourni par Nintendo :

Version 22.5.0 (datée du 16 juin 2026) La mise en page du Nintendo eShop a été retravaillée.

Les couleurs du Nintendo eShop correspondent désormais à celles du thème si vous avez sélectionné « Noir classique » dans les paramètres de la console.

Il est désormais possible d'utiliser un code de vérification d'identité pour la confirmation des actions « Utilisation du Nintendo eShop » et « Achat avec un moyen de paiement sauvegardé ».

Il est désormais possible d'avancer ou reculer de 10 secondes avec les boutons ZR et ZL lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les nouvelles ou le Nintendo eShop.

Amélioration globale de la stabilité pour une expérience utilisateur optimale.

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