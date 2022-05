Monster Hunter Rise: Sunbreak, bientôt plus d'informations dans un nouveau Digital Event, à suivre ce mardi à 16h00

En mars dernier, Capcom a diffusé un Digital Event pour communiquer autour de Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'extension du jeu Switch et PC qui sortira en juin, comme nous l'avons d'ailleurs appris à cette occasion. L'éditeur va remettre ça d'ici quelques semaines et nous le fait savoir, petit teaser vidéo à l'appui.

Nous avons donc rendez-vous le mardi 10 mai à 16h00 pour découvrir à minima une bande-annonce inédite, l'introduction de plusieurs créatures que nous chasserons, des détails sur les nouvelles actions que notre Chasseur pourra effectuer en combat et bien plus, comme des fonctionnalités additionnelles. Vous pourrez suivre cette présentation via Twitch et également via YouTube, nous rajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible.

Mise à jour : vous pourrez suivre la diffusion ci-dessous.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira le 30 juin 2022. Le jeu de base est lui toujours disponible à l'achat sur Amazon au prix de 44,99 €.

