Monster Hunter Rise: Sunbreak, les prochains ajouts bientôt présentés lors d'un Digital Event annoncé pour ce début août

Capcom a lancé fin juin dernier l'extension Sunbreak de Monster Hunter Rise, apportant son lot de contenu inédit. Comme pour le jeu de base, le succès a vite été au rendez-vous et ça ne va pas s'arrêter là puisque l'éditeur compte proposer plusieurs mises à jour gratuites d'ici la fin d'année et même en 2023. La première est justement prévue pour le mois d'août et va refaire parler d'elle très prochainement.

Cette Mise à jour n°1 va avoir droit à un gros coup de projecteur la semaine prochaine, le mardi 9 août à 16h00, à l'occasion d'un Digital Event qui vient d'être teasé, lors duquel le producteur Ryōzō Tsujimoto et le directeur du jeu Yoshitake Suzuki nous donneront de nouveaux détails. Nous savons déjà que le Nargacuga sélénite, dont le gameplay a récemment été montré, et la Bazelgeuse Vulcan seront ajoutés avec cette update, ainsi que la Tour Interdite en zone de jeu. Il reste d'autres monstres à introduire et peut-être d'autres surprises, nous verrons bien.

Vous pouvez acheter Monster Hunter Rise: Sunbreak en boîte sur Amazon, contenant le jeu de base et un code pour l'extension, au prix de 59,99 €.