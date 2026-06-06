Monster Hunter Wilds visera les cieux avec son extension Ascendance, la Switch 2 ne sera pas oubliée

Direction les cieux





C'est au Summer Game Fest Live que Capcom s'est positionné pour dévoiler certains de ses futurs contenus, dont le futur contenu de Monster Hunter Wilds. La Grande mise à jour 4 et les quelques ajouts survenus par derrière étaient évidemment les derniers du jeu de base, vendu à plus de 11 millions d'exemplaires. Le producteur Ryozo Tsujimoto avait annoncé en février qu'une extension était en développement, similaire à Monster Hunter World: Iceborne et Monster Hunter Rise: Sunbreak, dont plus de détails seraient donnés à l'été. Nous y voici avec l'annonce de Monster Hunter Wilds: Ascendance !

Quelques détails et une période de sortie





Monster Hunter Wilds: Ascendance est attendu en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Cette extension payante nous conduira littéralement dans les cieux, d'où son titre. Pour le coup, c'est assez amusant, puisque dès la révélation du jeu fin 2023, un petit côté Final Fantasy XIV s'en dégageait, notamment de par l'utilisation d'un Seikret en guise de monture, rappelant un Chocobo. En voyant ce premier trailer, nous avons cette fois directement pensé à Heavensward et il n'y a visiblement pas que nous. Et avec sa collaboration permanente avec le MMORPG de Square Enix, la comparaison est d'autant plus naturelle, même s'il chasse ici plutôt sur le terrain de Granblue Fantasy: Relink et son univers céleste.

Vous trouverez tout un tas de visuels en page suivante.

Monster Hunter Wilds: Ascendance continue l'histoire des Terres interdites alors que l'aventure de l'équipe d'expédition s'envole vers un nouveau lieu situé au milieu des nuages. Dans cette extension, les chasseurs exploreront des îles dans le ciel et utiliseront de nouvelles capacités qui font évoluer le gameplay et propulsent l'action de chasse vers de nouveaux sommets. Le défi passera également à un tout autre niveau avec le retour des Dragons Anciens et du contenu de rang Maître.

Le directeur Takuro Hiraoka, qui présente son parcours sur la licence, et Ryozo Tsujimoto ont également pris la parole en vidéo pour détailler davantage le contenu, précisant que les nouvelles quêtes seront accessibles après avoir terminé Se réveiller d'un songe. De nouvelles actions seront ainsi disponibles pour toutes les armes, réalisables grâce à l'Ignificateur, dont le boost ne sera pas de trop pour venir à bout des monstres devenus plus puissants une fois le rang Maître atteint, dont les Dragons Anciens (Lao Shan Lung et Kushala Daora). Des combos sans lien avec ce gantelet seront également ajoutés.

Une version nomade en développement





Mais ce n'est pas, car la fin de la vidéo confirme qu'une version Switch 2 va voir le jour. S'il ne fait aucun doute que l'extension Ascendance sortira dessus, rien ne dit pour le moment que tout sera disponible en même temps et il vaut mieux que les développeurs prennent leur temps.

Actuellement, Monster Hunter Wilds est vendu à partir de 62,99 € chez Gamesplanet sur PC. Cdiscount et la Fnac le propose de leur côté aux alentours de 49 € sur consoles.