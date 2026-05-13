Mortal Kombat II, le producteur lâche un tweet très énervé contre les critiques de son film

Mortal Kombat II fait déjà parler de lui, mais pas uniquement pour ses combats, ses Fatalities ou l’arrivée de Johnny Cage. Le producteur Todd Garner a réagi avec fermeté à certaines critiques du film, estimant que plusieurs avis négatifs montrent surtout une méconnaissance de l’univers imaginé par Ed Boon et John Tobias.

Réalisé par Simon McQuoid, déjà aux commandes du film de 2021, Mortal Kombat II poursuit l’adaptation de la célèbre licence de jeux de combat. Cette suite introduit notamment Johnny Cage, incarné par Karl Urban, mais aussi Kitana, Jade, Baraka, Shao Kahn, Sindel, Noob Saibot et Quan Chi. Le film semble donc vouloir assumer plus franchement le côté violent, excessif et codifié de la saga.

« Certaines de ces critiques me font franchement rire. Il est évident qu’ils n’ont jamais joué au jeu et qu’ils n’ont aucune idée de ce que veulent les fans, ni des règles ou du canon de Mortal Kombat. Un critique s’est énervé parce qu’un personnage “avait un œil laser” ! Pourquoi est-ce qu’on laisse encore des gens qui n’ont aucun amour pour le genre critiquer ces films ? C’est déroutant. »

C’est justement ce point qui a irrité Todd Garner. Sur un massage posté sur X, retiré depuis, le producteur s’est agacé de voir certains critiques reprocher au film des éléments pourtant centraux dans Mortal Kombat, comme la présence de personnages aux pouvoirs improbables. Selon lui, juger négativement ce type de détail revient à passer à côté de ce qui fait l’identité même de la franchise.

Cette réaction relance un débat bien connu autour des adaptations de jeux vidéo. Faut-il connaître l’œuvre d’origine pour juger correctement un film qui en est tiré, ou doit-il fonctionner seul auprès du grand public ? Dans le cas de Mortal Kombat, la question est particulièrement sensible, car la saga repose depuis toujours sur un mélange de violence spectaculaire, de folklore surnaturel et de personnages volontairement outranciers.

Cela ne veut pas dire qu’un film fidèle à son matériau d’origine échappe à toute critique. Une adaptation peut respecter ses personnages et son univers tout en restant discutable sur son rythme, son écriture ou sa mise en scène. La sortie de Todd Garner vise surtout les avis qui rejetteraient les bases mêmes de la licence au lieu d’analyser la manière dont le film les exploite.

Avec Mortal Kombat II, Warner Bros. et New Line Cinema semblent donc miser sur une suite plus généreuse en fan service, quitte à laisser une partie du public moins familier à distance. Reste à voir si cette fidélité assumée suffira à convaincre en salles, alors que les adaptations de jeux vidéo sont désormais attendues avec un niveau d’exigence bien plus élevé qu’autrefois.