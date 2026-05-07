NACON Connect 2026, le plein d’annonces entre World of Darkness, Cthulhu, Switch 2 et nouveaux accessoires

Pour sa septième édition, le NACON Connect a de nouveau servi de vitrine à la stratégie de l’éditeur français. Jeux d’action, horreur, simulation, course automobile, chasse, cyclisme et accessoires gaming étaient au programme d’une conférence dense, pensée pour montrer l’étendue du catalogue maison. L’événement a surtout confirmé la volonté de NACON de continuer à occuper un espace bien précis, celui du jeu AA ambitieux, appuyé par des licences fortes et des studios spécialisés.





La conférence s’est ouverte sur plusieurs annonces inédites, avec une place importante accordée aux univers sombres. Hunter: The Reckoning - Deathwish marque ainsi le retour de la licence issue du World of Darkness en jeu vidéo. Le titre prendra la forme d’un action-RPG à la première personne, développé par Teyon, studio déjà connu pour RoboCop: Rogue City. Le joueur y incarnera un chasseur lancé sur la piste de créatures surnaturelles dans une ville de New York ouverte, où l’enquête et la traque devraient occuper une place centrale. Le choix de Teyon n’est pas anodin, tant le studio a déjà prouvé sa capacité à adapter une licence culte sans forcément tomber dans le simple produit dérivé.

Le World of Darkness était également représenté par Werewolf: The Apocalypse - Rageborn, un metroidvania en vue de dessus développé par Crea-ture, studio montréalais appartenant au groupe NACON. Attendu pour 2027, le jeu proposera d’alterner entre trois formes, humaine, loup et loup-garou, pour affronter la méga-corporation Pentex. Cette approche pourrait offrir une lecture plus nerveuse et plus systémique de l’univers, loin du RPG traditionnel ou de l’action pure.

Autre annonce marquante, Dracula: The Disciple a été dévoilé par Cyanide. Cette fois, il ne s’agit pas d’un jeu d’action, mais d’un jeu d’énigmes qui revisite le mythe de Dracula sous un angle plus ésotérique. Le joueur y incarnera un archiviste atteint d’une maladie incurable, en quête d’un remède dans le château du célèbre vampire. Arts occultes, instruments oubliés et promesse d’immortalité devraient former le cœur de cette expérience. Le projet intrigue surtout par son positionnement, plus cérébral que spectaculaire, dans un imaginaire souvent exploité par l’horreur frontale.





NACON a aussi profité de sa conférence pour mettre en avant The Mound: Omen Of Cthulhu, développé par ACE Team. Le jeu a eu droit à une vidéo de gameplay commentée, centrée sur son approche coopérative. L’aventure emmènera les joueurs dans une jungle maudite à l’époque des conquistadores, dans un univers inspiré de Lovecraft. Sur le papier, la survie face à la folie et aux créatures indicibles reposera beaucoup sur la coordination et la communication entre joueurs. La date est déjà fixée au 15 juillet 2026, ce qui en fait l’une des sorties les plus proches du catalogue présenté.





Du côté des jeux de rôle et d’aventure, Edge of Memories s’est montré dans une nouvelle bande-annonce. Développé par Midgar Studio, le titre suivra Eline, une guérisseuse nomade évoluant dans un monde transformé par la Corrosion. Le jeu est toujours prévu pour 2026. Cette nouvelle apparition vise surtout à installer l’univers et son héroïne, avec une promesse de voyage narratif dans un monde à la fois malade et visuellement marqué.

GreedFall: The Dying World a également eu droit à une actualité importante. Deux mois après sa sortie, le jeu s’enrichit avec une quête additionnelle centrée sur Péren, disponible sur le continent de Gacane. Cette aventure est incluse dans le pack DLC Black Mass et proposée sans frais supplémentaires aux possesseurs de l’édition Deluxe. Pour NACON et Spiders, l’enjeu est clair, prolonger l’expérience et maintenir l’intérêt autour d’un univers qui reste l’une des marques fortes de l’éditeur.





Déjà sorti en 2025, Hell is Us va pour sa part rejoindre la Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026. Le jeu de Rogue Factor emmène les joueurs dans le pays d’Hadéa, entre guerre civile et calamité surnaturelle, avec une particularité forte dans sa structure. Aucune carte ne vient guider le joueur et aucun marqueur ne dicte la progression. Cette arrivée sur la nouvelle console de Nintendo permettra de tester la capacité du jeu à conserver son atmosphère et son exigence d’exploration sur un nouveau support.





Le suivi de Ravenswatch se poursuit aussi. Trois ans après ses débuts en accès anticipé et fort de plus de 1,5 million de joueurs, le roguelike de Passtech Games accueillera une mise à jour gratuite nommée Songs of Thieves le 27 mai 2026. Nouveaux ennemis, nouvelles activités et nouvelles façons de renforcer les héros sont au programme. Une version Nintendo Switch 2 est également prévue pour l’automne. Le titre continue donc d’être alimenté dans la durée, avec une stratégie de suivi qui semble avoir trouvé son public.





La simulation n’a pas été oubliée, notamment avec Endurance Motorsport Series. KT Racing a présenté un nouveau circuit situé au Brésil, baptisé Galeao, conçu spécifiquement pour le jeu. Cette piste inédite viendra enrichir l’expérience dès l’été 2026. Pour un jeu de course, l’annonce d’un tracé exclusif n’est pas un simple détail, puisqu’elle peut participer à construire une identité propre face aux licences plus installées du genre.





Autre rendez-vous annuel, Tour de France 2026 sera disponible le 4 juin 2026 sur PC et consoles. Cette nouvelle édition reposera toujours sur l’Unreal Engine 5 et intégrera les mises à jour attendues des équipes et des tracés. La nouveauté notable viendra des changements climatiques, qui auront un impact sur la gestion des courses. Cette évolution peut apporter une couche stratégique intéressante, à condition que ses effets soient réellement sensibles en jeu et pas seulement cosmétiques.





Les amateurs de chasse ont également eu des nouvelles de Hunting Simulator 3. Le titre de NACON Studio Ghent a présenté de nouvelles images et détaillé une partie de son contenu. Les joueurs pourront explorer les vastes territoires du Colorado et du Texas, accompagnés d’un chien, avec un arsenal d’armes et d’accessoires sous licences officielles. La sortie est prévue cet automne sur PC et consoles. L’objectif affiché est de proposer une expérience de chasse plus complète, dans un monde ouvert pensé pour les joueurs qui recherchent une simulation posée et méthodique.





La conférence ne s’est pas limitée aux jeux. Revosim, la marque premium de volants de NACON, a annoncé une collaboration avec Aston Martin Aramco Formula One Team pour la création d’un volant aux couleurs de l’écurie. Le produit est disponible dès maintenant sur nacongaming.com. Cette association permet à NACON de renforcer son image sur le segment des périphériques haut de gamme, particulièrement auprès des amateurs de simulation automobile.





Enfin, NACON a présenté sa nouvelle gamme de manettes Revo, composée de trois modèles. Les Revo, Revo Pro et Revo Max seront proposées sous licence officielle Xbox ou avec une compatibilité PC selon les versions. Au programme, technologies Hall Effect, boutons programmables et réglage de la tension des joysticks. La Revo Max est attendue dès la rentrée 2026, tandis que les autres modèles arriveront plus tard. Avec cette gamme, NACON cherche clairement à couvrir plusieurs niveaux d’exigence, du joueur régulier au public plus compétitif.

Au final, ce NACON Connect 2026 donne l’image d’un éditeur qui continue d’avancer sur plusieurs fronts. Les nouvelles annonces liées au World of Darkness, l’orientation énigme de Dracula: The Disciple, la coopération horrifique de The Mound: Omen Of Cthulhu, le suivi de Ravenswatch, l’arrivée de Hell is Us sur Nintendo Switch 2 et les nouveaux périphériques Revo composent un programme dense. Il reste maintenant à voir lesquels de ces projets parviendront à transformer leur promesse en expérience réellement marquante, mais la conférence montre un catalogue varié et déjà bien occupé pour 2026.