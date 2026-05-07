NACON Connect, une nouvelle conférence à suivre en notre compagnie ce jeudi soir dès 19h45 !

La NACON Connect fera son retour ce jeudi 7 mai à 20h00, heure française, sur la chaîne YouTube officielle de l’éditeur. Présenté comme un rendez-vous riche en nouveautés, l’événement permettra de découvrir les prochaines actualités jeux et accessoires de NACON, avec des images inédites et des informations exclusives sur plusieurs projets déjà identifiés.

Cette nouvelle édition de la NACON Connect doit notamment mettre en avant plusieurs titres très attendus du catalogue de l’éditeur. Le communiqué cite ainsi The Mound: Omen of Cthulhu, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series, ainsi que le dernier projet en date du studio KT Racing. Le nouveau projet du studio Teyon, Hunter: The Reckoning - Deathwish, récemment annoncé, fera également partie des jeux évoqués pendant la conférence.

L’éditeur précise que d’autres annonces viendront étoffer la présentation. La formule devrait donc permettre de faire le point sur différents univers, entre jeux d’action, projets narratifs, productions orientées course et nouveautés matérielles. La conférence ne se limitera pas aux jeux, puisque NACON annonce également des informations liées à ses accessoires.

Vous pourrez suivre la NACON Connect via les chaînes officielles YouTube et Twitch de NACON mais aussi en ReStream sur notre chaîne YouTube. Un teaser trailer est également disponible pour préparer l’événement, avec un rendez-vous fixé au 7 mai à 8.00 PM CEST, soit 20h00 en France, autour du hashtag #NACONCONNECT.

Les amateurs de course auront également droit à un programme complémentaire. Juste après la conférence, NACON proposera le show News From The Pits en direct sur la chaîne NACON RACING. Pendant près de 30 minutes, cette émission doit permettre de plonger dans les coulisses des projets racing de l’éditeur, avec des actualités et des reportages exclusifs. Ce second rendez-vous devrait donc prolonger la soirée pour les joueurs qui suivent plus particulièrement les productions automobiles de NACON.

Créée en 2019 au sein du groupe BIGBEN, NACON regroupe aujourd’hui 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, ainsi que la conception et la distribution de périphériques gaming premium. L’entreprise met en avant 40 années d’expertise au service des joueurs, avec l’objectif de renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo et des accessoires.