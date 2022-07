NEFLIX : Les frères Duffer (Stranger Things) développent une série live-action Death Note et une adaptation de Le Talisman de Stephen King

Pour continuer à capitaliser sur le succès de Stranger Things, Netflix a signé un partenariat avec ses créateurs pour développer de nouveaux projets pour la plateforme, en lien avec la licence ou non. Alors que la saison 4 vient de se terminer, la saison 5, qui n'a pas encore été écrite, sera en effet la dernière. Matt et Ross Duffer prévoient cependant « d'autres histoires passionnantes à raconter dans l'univers de Stranger Things », qu'ils vont produire avec leur nouvelle entreprise Upside Down Pictures.



Netflix vient de faire le point sur les projets qu'ils préparent pour le service à l'occasion de l'annonce de l'ouverture de cette société de production. Cela avait déjà été confirmé il y a quelques jours, un spin-off live-action de Stranger Things est bien en production, mais son histoire et les personnages qu'il mettra à l'honneur n'ont pas encore été précisés. Sinon, toujours en rapport avec la licence, mais pas pour le SVOD, les frères Duffer travaillent sur « une pièce de théâtre se déroulant dans le monde de Stranger Things, produite par les producteurs plusieurs fois primés Sonia Friedman, Stephen Daldry (The Crown, Billy Elliot, The Reader) et Netflix », mise en scène par ce même Stephen Daldry.

Dans leurs cartons, il y a aussi une série originale des créateurs Jeffrey Addiss et Will Matthews (Dark Crystal : Le Temps de la Résistance) et une adaptation en série du livre Le Talisman de Stephen King et Peter Straub, qui sera créée par Curtis Gwinn (producteur et scénariste sur Stranger Things). Le projet le plus mystérieux et intéressant est probablement le dernier, « une toute nouvelle adaptation télévisée en live-action de la célèbre série japonaise manga et anime Death Note ». Après l'anime à succès, les dramas japonais et le film étasunien largement critiqué de 2017, déjà sorti sur Netflix, c'est donc en série en prise de vue réelle que le manga de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba va revivre.

Une toute nouvelle adaptation télévisée en live-action de la célèbre série japonaise manga et anime Death Note. — Netflix France (@NetflixFR) July 7, 2022

Après Cowboy Bebop et prochainement One Piece et Yu Yu Hakusho, un autre monument va donc être revisité avec de vrais acteurs, certainement pas avant quelque temps. De quoi comme souvent inquiéter les fans avant même d'avoir vu les premières images de l'adaptation ? Pour les retardataires, les volumes reliés de Death Note sont disponibles à partir de 6,95 € le tome sur Amazon.fr.