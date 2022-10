NETFLIX : Sonic Prime, une date de sortie, des affiches des personnages et un trailer en approche pour la série animée

Les aventures de Sonic et ses amis vont de nouveau être prolongées à l'écran avec un dessin animé, Sonic Prime, cette fois en exclusivité sur Netflix. Une bande-annonce teaser et des extraits nous ont déjà permis d'apprécier l'esthétique 3D du feuilleton (et ses décors désespérément vides), mais la production de WildBrain Studios et Man of Entertainment se précise davantage aujourd'hui.

Déjà, IGN dévoile une série d'affiches dédiée aux personnages, à savoir Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Big (et Froggy), Shadow et Dr. Robotnik. De plus, il révèle en avant-première que la date de sortie des premiers épisodes de la série animée est calée au 15 décembre 2022, pile à temps pour pouvoir la visionner au chaud durant les fêtes de fin d'année. Et si vous voulez en voir davantage, un trailer inédit sera diffusé cette nuit à 2h00, dans le cadre de l'émission spéciale Geeked: Toon-In de Netflix : nous la rajouterons à cet article le moment venu.

Pour les fans de la licence, Sonic Frontier, prochain jeu de la licence à paraître le 8 novembre, est disponible en précommande à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

