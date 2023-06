NETFLIX : The Witcher, de belles affiches en attendant le trailer imminent du Volume 1 de la saison 3

Nous avons beau savoir que Henry Cavill sera remplacé par Liam Hemsworth pour la saison 4 de The Witcher, nous n'avons toujours pas vu la saison 3 de la série Netflix. Enfin, pour être honnête, nous l'avons déjà aperçu, car une première bande-annonce teaser est sortie en avril dernier, avec un coup de projecteur sur la Chasse Sauvage et le retour de Geralt, Ciri et Yennefer devant les caméras.

Le trailer principal du Volume 1 de la saison 3, à paraître le 29 juin, sera dévoilé demain dans le cadre du Summer Game Fest Live. Mais avant cela, Netflix nous donne de quoi ronger notre frein avec des affiches mettant comme toujours en avant Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, mais aussi Joey Batey : simple manière de rendre hommage à son personnage apprécié par les fans, ou Jaskier aura-t-il un rôle plus important lors des prochains chapitres ?

Affaire à suivre, pourquoi pas dès demain soir avec la diffusion de la bande-annonce ! Pour mémoire, le Volume 1 sera composé des 4 premiers épisodes et le Volume 2 est ensuite prévu pour le 27 juillet avec 4 autres. D'ici là, The Witcher 3: Wild Hunt est disponible à partir de 20,97 € sur Amazon.fr.