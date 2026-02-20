NieR: Automata, un nouveau palier de ventes majeur franchi à l'occasion du 9e anniversaire et un possible teaser pour l'avenir

Un nouveau seuil de vente pour NieR: Automata





D'ici quelques jours, NieR: Automata aura neuf ans, lui qui est paru le 23 février 2017 au Japon sur PS4. Chaque année, un livestream est organisé à l'approche de cette date et celui du 9e anniversaire a donc eu lieu ce vendredi midi. Après avoir dépassé les 9 millions de ventes en janvier 2025, l'Action-RPG de PlatinumGames et Square Enix peut désormais se targuer d'avoir franchi le seuil symbolique des 10 millions d'exemplaires écoulés !

Pour célébrer ce cap, une magnifique illustration a été dévoilée, sur laquelle nous retrouvons le trio de protagonistes du jeu que sont 2B, 9S et A2, ainsi que la tête d'Emil formée par l'assemblage des copies du jeu, des boîtiers PS4, Xbox One et Switch étant clairement affichés.

This cannot continue





Une vidéo a également été mise en ligne, uniquement sur la chaîne japonaise, commentée par Pod 042. Au-delà des différentes versions du jeu, un point est fait concernant les pièces de théâtres qui ont enrichi l'univers en dépeignant d'autres évènements, les concerts, l'anime Ver1.1a. et les multiples collaborations avec d'autres licences. Il y en a tellement eu que le passage a été accéléré ! Nous avons aussi un aperçu des goodies et évènements qui ont vu le jour. Tout cela culmine avec un message aussi clair qu'intrigant :

NieR: Automata to be continued...

Il n'en fallait pas plus pour que les spéculations fleurissent sur la Toile. Est-ce là une simple indication concernant l'ensemble de l'univers du jeu qui va continuer d'être décliné ? Square Enix ne va clairement pas s'en priver puisque cela rapporte. Certains y voient évidemment autre chose et espèrent que cela tease une suite vidéoludique. NieR Re[in]carnation ayant existé, c'est pourtant déjà le cas, mais nous ne serions clairement pas contre un projet inédit voire un jeu reprenant ce dernier sur consoles et PC. Bref, comme toujours, wait & see.

Vous pouvez revoir le live dans son intégralité ci-dessous :

Vous pouvez retrouver le coffret regroupant l'intégralité des mangas NieR:Automata Opération Pearl Harbor à 31,80 € du côté de la Fnac.