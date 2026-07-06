Nintendo annonce une révision de la Switch 2 et plusieurs de ses produits pour se mettre en règle avec l'UE

Nintendo doit jouer le jeu de l'UE





Si les textes adoptés au Parlement européen ne font pas tous l'unanimité parmi les populations des États membres, il y en a également qui permettent de belles avancées, notamment en ce qui concerne les appareils électroniques. Après l'adoption de l'USB-C en tant que chargeur universel sur divers produits, c'est un texte de 2023 concernant les batteries amovibles qui a enfin fait bouger les lignes et rentrera en vigueur à partir de février 2027.

Nous en voyons à présent une conséquence logique qui devrait intéresser les futurs possesseurs d'une Switch 2 et plus généralement les joueurs utilisant l'écosystème actuel de Nintendo dans les pays européens, puisque la firme japonaise a communiqué au sujet de révisions à venir sur sa gamme de produits destinés à notre marché. À priori, rien ne changera dans le reste du monde, ce qui montre à quel point des décisions politiques peuvent avoir du poids dans ce que se permettent les sociétés vis-à-vis des consommateurs.

Un déploiement progressif de ces révisions





Vous trouverez donc ci-dessous les détails fournis par Nintendo. Notez que la révision de la Switch 2 surviendra après l'augmentation de son prix de vente, un détail à prendre en compte avant de se précipiter si elle vous intéresse.

Informations concernant les prochaines modifications relatives aux batteries de certains produits Nintendo À partir de l'été 2026, en prévision des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, certains produits Nintendo commercialisés en Europe commenceront à être progressivement remplacés par des versions équipées d'une batterie remplaçable par l'utilisateur. Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur. Les premiers produits modifiés devraient être disponibles à partir de l'été 2026, et d'autres produits devraient suivre à l'automne, en hiver et au début de l'année 2027. En raison de divers facteurs, il se peut que les produits modifiés ne soient pas disponibles simultanément dans tous les pays européens. Le tableau ci-dessous indique la date de disponibilité estimée sur le Nintendo Store. Veuillez toutefois noter que ces dates sont susceptibles de changer en fonction de la fabrication, de la distribution et d'autres facteurs. La disponibilité en magasin peut également varier. Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. Produit Date de disponibilité estimée sur le Nintendo Store Caractéristiques mises à jour Paire de Joy-Con (couleurs sélectionnées)

Joy-Con bleu néon (G)

Joy-Con rouge néon (D) Différentes couleurs seront disponibles à différents moments de l'année, à partir de l'été • Capacité de la batterie : Aucun changement.



• Poids : Aucun changement. Console Nintendo Switch 2 Automne • Capacité de la batterie : 5 172 mAh, soit environ 1 % de moins que la version actuelle (5 220 mAh). Les manettes Joy-Con 2 fournies seront également équipées de batteries remplaçables par l'utilisateur.



• Poids : Environ 411 g, soit 10 g de plus que la version actuelle (environ 401 g).



• Avec les manettes Joy-Con 2 attachées : Environ 548 g, soit 14 g de plus que la version actuelle (environ 534 g). Paire de Joy-Con 2

Joy-Con 2 (G)

Joy-Con 2 (D) Cet hiver • Capacité de la batterie : Aucun changement.



• Poids Joy-Con 2 (G) : Environ 68 g, soit 2 g de plus que la version actuelle (environ 66 g).



• Poids Joy-Con 2 (D) : Environ 69 g, soit 2 g de plus que la version actuelle (environ 67 g). Manette Pro Nintendo Switch 2 Cet hiver • Capacité de la batterie : 897 mAh, soit environ 16 % de moins que la version actuelle (1 070 mAh).



• Poids : Environ 228 g, soit 7 g de moins que la version actuelle (environ 235 g). Manette Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch Début 2027 • Capacité de la batterie : Aucun changement.



• Poids : Environ 234 g, soit 1 g de plus que la version actuelle (environ 233 g). Manette Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2 Début 2027 • Capacité de la batterie : 525 mAh, soit environ 5 % de plus que la version actuelle (500 mAh).



• Poids : Environ 215 g, soit 5 g de plus que la version actuelle (environ 210 g). De plus amples informations seront communiquées peu avant la date de disponibilité de chaque produit modifié. Des kits de remplacement de batterie pour chaque produit seront prochainement disponibles à l'achat sur le Nintendo Store en Europe.

En lisant cela, peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi la Switch première du nom n'est pas concernée ? Nous vous invitons à lire notre article dédié au sujet, qui est pour le coup un peu moins réjouissant...

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