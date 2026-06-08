Nintendo Direct : la prochaine grosse présentation arrive ce mardi accompagnée d'un Treehouse Live, du lourd en vue ?

Date et heure du Nintendo Direct de juin 2026





Ces derniers mois, Nintendo a préféré mettre en avant ses prochaines sorties au travers de bandes-annonces individuelles partagées sur la Toile et a même dévoilé Star Fox à travers sa propre présentation diffusée par surprise. En dehors d'un Partner Showcase en février, franchement pas mauvais, nous n'avons pas eu droit à un programme général depuis septembre 2025, soit une éternité pour bien des joueurs.

La rumeur voulait qu'un Nintendo Direct soit diffusé cette semaine et plus précisément ce mardi 9 juin, soit une belle manière de clôturer les principales conférences du Summer Game Fest. Une fois de plus, elle était véridique et nous avons donc rendez-vous à 16h00 pour 50 minutes qui seront centrées sur les jeux Switch 2 et Switch attendus cette année. Oui, l'ancienne console n'a pas encore dit son dernier mot, du moins chez les éditeurs tiers à minima. Bien évidemment, des projets prévus pour 2027 pourront aussi apparaître.

Présentation en français

Les attentes de ce Nintendo Direct





La seule quasi-certitude que nous avons en dehors de Splatoon Raiders et Rhythm Paradise Groove, c'est qu'il devrait y avoir Fire Emblem: Fortune's Weave, prochain épisode de la licence d'Intelligent Systems prévu pour 2026. Une rumeur qui était associée à Star Fox évoquait un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour les 40 ans de la série.

Du côté des tiers, le jeu d'aventure rétro Orbitals étant une exclusivité Switch 2 toujours attendue cette année, nous pourrions enfin en découvrir la date. Elden Ring Tarnished Edition venant d'être daté, une petite apparition pour le grand public ne ferait pas de mal. FromSoftware a également dans ses cartons l'encore énigmatique The Duskbloods, autre projet exclusif à la nouvelle console de la firme devant voir le jour dans les prochains mois si rien n'a changé.

Du gameplay pour aller plus loin





Mais attendez, ce n'est pas tout ! La branche nord-américaine de Nintendo va diffuser dans la foulée un Treehouse Live, qui présentera plus en profondeur le gameplay d'une sélection de jeux vus juste avant. Il durera 95 minutes, alors préparez de quoi grignoter et vous rafraîchir.

Présentation en anglais + Treehouse Live

Vous pourrez retrouver les annonces effectuées dans cet article dès la fin de la présentation, en attendant nos articles qui arriveront ensuite.

Pour rappel, le prix de la Switch 2 va prochainement augmenter par chez nous. Actuellement, Cdiscount la propose à 419,99 €.