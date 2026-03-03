Actualité Switch
Nintendo Indie World 03 03 2026

Nintendo Indie World : une nouvelle présentation dédiée aux jeux indépendants à suivre ce mardi

Source: Nintendo

Nintendo va braquer les projecteurs sur les futures sorties indés attendues sur ses Switch.

Date et heure de l'Indie World

Les présentations s'enchaînent et ne se ressemblent pas du côté de Nintendo en ce début d'année 2026. Outre des vidéos présentant individuellement ses futures sorties, nous avons déjà eu droit à Tomodachi Life : Une vie de rêve Direct, puis un Nintendo Direct Partner Showcase il y a déjà un mois. Quelques jours après le Pokémon Presents, c'est désormais un Indie World qui va mettre en avant les productions indépendantes. Pour rappel, la précédente édition remonte à seulement août 2025.

Vous pourrez donc suivre ce programme qui devrait durer environ 15 minutes ce mardi 3 mars à 15h00, où seront mis en avant des jeux Switch 2 et Switch, qui pourront évidemment être disponibles sur d'autres plateformes.

