Nintendo Switch 2, la hausse du prix fait trembler la Bourse

Nintendo traverse une période plus agitée que prévu en Bourse. Après avoir longtemps profité de l’élan commercial de la Nintendo Switch puis du lancement de la Nintendo Switch 2, le groupe japonais se retrouve désormais confronté à une question plus délicate, celle du prix. La récente correction du titre à Tokyo montre que les investisseurs ne regardent plus seulement les ventes, mais aussi la capacité de la firme à maintenir son modèle accessible.

Des chiffres qui virent au rouge à Tokyo

Ce mercredi 13 mai 2026, l’action Nintendo a clôturé à 7 141 yens à la Bourse de Tokyo, en recul de 0,53 % sur la séance. Quelques jours plus tôt, le titre avait déjà fortement décroché après les annonces financières du groupe et les nouvelles hausses tarifaires prévues pour la Nintendo Switch 2. Reuters évoquait notamment une chute de 7 % à Tokyo, alimentée par les inquiétudes autour du prix de la console et du calendrier des prochaines sorties majeures. Le marché ne sanctionne donc pas un échec commercial immédiat, mais une visibilité jugée moins confortable pour les prochains mois.

Une hausse tarifaire mondiale et actée

La hausse de prix est désormais une réalité. Aux États-Unis, la Nintendo Switch 2 passera de 449,99 dollars à 499,99 dollars à partir du 1er septembre 2026. Au Japon, l’augmentation interviendra plus tôt, dès le 25 mai 2026, avec une console qui grimpera de 49 980 yens à 59 980 yens.

Nintendo justifie ces décisions par l’évolution des conditions de marché sur le long terme. Pour une marque historiquement associée à une certaine accessibilité familiale, franchir ce palier tarifaire change forcément la perception du produit.

Le poids des composants et l’ombre de l’IA

Cette tension ne vient pas seulement du prix affiché en magasin. Le contexte industriel pèse lourdement, avec une hausse importante du coût de la mémoire, en partie liée à la demande massive du secteur de l’intelligence artificielle. Selon Reuters, Nintendo anticipe un impact de 100 milliards de yens lié aux coûts de stockage et aux effets tarifaires. Dans ce cadre, la hausse du prix de la console apparaît moins comme un choix isolé que comme une réponse à une pression globale sur les composants.

Un positionnement qui change de dimension

À près de 500 dollars, la Nintendo Switch 2 se rapproche nettement de l’univers tarifaire de la PlayStation 5 et des consoles Xbox Series. Or, la firme de Kyoto n’a jamais joué uniquement la carte de la puissance brute. Son équilibre repose sur un concept clair, des licences fortes et un prix suffisamment contenu pour toucher un public large. Plus la console devient chère, plus Nintendo doit convaincre que son catalogue, ses services en ligne et son écosystème justifient cet effort supplémentaire.

Le logiciel comme seul remède

Le calendrier devient alors central. La machine a besoin de titres capables de porter l’écosystème sur la durée, comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, ou encore la version dédiée d’Animal Crossing: New Horizons. Face à une hausse de prix, les joueurs regarderont plus attentivement la valeur réelle de la console, entre exclusivités, améliorations techniques et suivi sur plusieurs années.

Faut-il pour autant parler de crise ? Pas vraiment. L’entreprise conserve des licences extrêmement fortes et une capacité unique à transformer ses jeux en événements mondiaux. La nervosité actuelle des marchés reflète davantage une exigence accrue qu’un rejet du modèle Nintendo. La firme devra répondre par son terrain favori, le jeu. Si les prochains mois apportent des annonces fortes, cette baisse boursière ne sera peut-être qu’un accident de parcours. Dans le cas contraire, le prix deviendra un vrai sujet de friction.