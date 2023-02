Nintendo Switch : Decapolice de Level-5, Paranormashight de Square Enix, Atelier Marie Remake... toutes les autres annonces du Nintendo Direct

Entre le nouvel aperçu de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le shadow drop de Metroid Prime Remastered et l'officialisation d'un nouveau Professeur Layton, le Nintendo Direct de ce soir a tenu toutes ses promesses. Si vous avez manqué la diffusion ou désirez obtenir davantage d'informations sur les révélations, voici les autres annonces faites lors du programme.

Build your own brand & become the ultimate influencer in #FashionDreamer! ✨



???? Create new outfits to rake in the likes!

✨ Build a brand with customisable items

???? Interact online with with other muses across the globe



Coming 2023 | #NintendoDirect pic.twitter.com/zYxk5UbxCk — Marvelous Europe (@marvelouseurope) February 8, 2023

Fashion Dreamer, un jeu de simulation où nous devons personnaliser la garde-robe d'une influenceuse, sortira grâce à Marvelous et Syn Sophia en 2023 sur Nintendo Switch. Il proposera de jouer en ligne pour agrandir son cercle d'amis et développer sa propre marque.

Prepare to enter a new Grid where an unprecedented crime has been committed and uncover its

dangerous truths.



TRON: Identity launches APRIL 2023 for Nintendo Switch and PC! Wishlist now!➡️https://t.co/F6YOWZsX9k#TRONLives #TRONIdentity pic.twitter.com/yfQ9X2I8mO — Bithell Games (@BithellGames) February 8, 2023

TRON: Identity, le nouveau jeu narratif de Bithell Games dans l'univers de Disney, arrivera en avant-première sur PC et Switch en avril 2023.

Level-5 a révélé une nouvelle licence entre crime et jeu de rôle, Decapolice, à venir en 2023 sur Switch.

DECAPOLICE est un RPG de crime-suspense du studio Level-5, les développeurs de la série Layton, prévu sur Nintendo Switch en 2023 ! Harvard, détective débutant et protagoniste, mène la traque aux criminels dans une gigantesque ville en open-world qui est rongée par le crime, tout en faisant des allers-retours entre monde réel et virtuel. Préparez-vous pour une histoire de détective pleine de mystères dont les enquêtes s'étendent jusqu'au monde virtuel.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie va ramener la folle licence de Bandai Namco sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC le 2 juin.

Faites rouler votre boule pour collecter un maximum d'objets dans ce remaster de We Love Katamari. Roulez dans une salle de classe, dans un zoo ou encore dans l’espace. Parmi les nouveautés figurent la possibilité d’incarner le jeune Roi de tout le Cosmos dans cinq nouveaux défis, ainsi que celle de prendre des photos avec la caméra selfie.

La date de sortie du jeu de rôle rétro Sea of Stars a été calée au 29 août 2023, et une démo a débarqué sur l'eShop dès aujourd'hui.



Omega Strikers, le jeu de combat et de ballon musclé en 3v3, a été annoncé pour le 27 avril sur Switch, toujours en free-to-play, comme sur PC.

Des matchs endiablés vous attendent dans ce free-to-play multijoueur en ligne ! Percutez vos adversaires pour les projeter hors de l'arène et marquez des buts dans ce jeu palpitant de combat de foot en 3 contre 3. Lancez des gelées, du tofu et propulsez-vous vers la victoire en contrôlant l'un des 15 fabuleux Strikers.

Master Detective Archives: RAIN CODE, jeu d'enquête dans un univers de dark fantasy par les créateurs de Danganronpa, a sinon vu sa date de sortie calée au 30 juin 2023 sur Switch.

Entrez dans le Labyrinthe des mystères dans ce jeu d’énigmes prenant place dans une ville où il pleut sans discontinuer, en proie à d’innombrables mystères non élucidés, et sous la coupe d’une corporation tentaculaire. Des Maîtres Détectives venus du monde entier, et chacun doté de pouvoirs surnaturels, doivent relever le défi de révéler la vérité au grand jour. Incarnez Yuma, un détective en formation amnésique et accompagné de Shinigami, l’esprit qui le hante, et progressez dans ce dédale en constante évolution pour venir à bout de l'affaire.

En parallèle, Square Enix a dévoilé dans la version japonaise du Nintendo Direct un certain Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, visual novel d'aventure et d'horreur prévu à l'international pour le 9 mars 2023 sur PC via Steam et Switch.

Jusqu'où iriez-vous pour ramener quelqu'un à la vie ? L'histoire des « Sept mystères de Honjo » fait l'objet de toutes les rumeurs au Japon. Un étrange rituel de résurrection sème la zizanie parmi les lanceurs de malédictions... Résumé Cette histoire déroutante se déroule dans l'arrondissement de Sumida à Tokyo, au Japon, à la fin du XXe siècle.Faites la lumière sur les espoirs, les rêves, et les craintes de ces personnages originaux prisonniers de malédictions mortelles, et dont les motivations s'entrelacent dans une histoire riche en rebondissements. Écrivez la conclusion de l'histoire ! Histoire Shogo Okiie, un employé de bureau comme les autres, se rend au parc de Kinshibori en pleine nuit avec son amie Yoko Fukunaga, pour enquêter sur une célèbre histoire de fantôme locale : les Sept mystères de Honjo. Shogo refuse de croire Yoko lorsqu'elle lui dit que les mystères sont liés au rituel de résurrection, et n'y prête pas attention... jusqu'à ce qu'il ne devienne témoin d'événements étranges. Au même moment, d'autres mènent leur propre enquête sur les Sept mystères...Des inspecteurs enquêtant sur une série de morts inexpliquées, une lycéenne en quête de la vérité sur le suicide de sa camarade, et une mère qui a juré de venger la mort de son fils.

Leurs désirs et leurs motivations s'entrelacent et interagissent autour des Sept mystères de Honjo, et culmineront en une bataille d'esprit et de malédictions. Caractéristiques Menez l'enquête dans le Japon de l'ère Shōwa, animé par des décors immersifs à 360 °. Les paysages réels de Sumida ont été photographiés à l'aide d'un appareil photo à 360 ° et recréés en tant que sphères photographiques incluant le ciel et les environs avec la coopération et le soutien entiers de l'office du tourisme de l'arrondissement de Sumida, du musée local, de l'association touristique, et de la communauté locale. Élucidez les mystères de Honjo en enquêtant et en discutant avec de nombreux personnages aussi intéressants que suspects.

Relevez tous les indices clés et choisissez vos moments avec soin... ou vous risquerez d'y laisser la vie !

Explorez une histoire qui serpente au gré des points de vue et trouvez comment révéler de nouvelles informations.

Plongez-vous dans un gameplay stratégique et choisissez entre lancer des malédictions au bon moment et risquer d'en faire les frais.

L'édition nippone du programme a aussi levé le voile sur Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, nouvelle version du jeu PS1 de 1997 de Gust, à venir cet été sur PS4, PS5, PC et Switch. Elle sera dévoilée davantage dans le cadre d'une présentation le 20 février.



