Nintendo Switch Online : en août, un titre incontournable de la GameCube et des jeux Virtual Boy entièrement inédits au programme !

Un mois d'août ensoleillé sur Switch 2





Chaque mois, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont assurés d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en termes de jeux rétro. Ce sera encore une fois le cas le mois prochain puisque la firme de Kyoto vient d'annoncer son programme. Après la Game Boy et la GBA en juillet, nous aurons d'un côté l'un si ce n'est LE jeu incontournable de la GameCube, ce bon vieux Super Mario Sunshine. Il faudra toutefois patienter jusqu'au jeudi 13 août avant de le (re)découvrir de cette manière. Les joueurs ayant raté la compilation Super Mario 3D All-Stars à l'époque vont donc pouvoir en profiter sur Switch 2.

Toujours plus de contenu pour l'accessoire VR de Nintendo





De l'autre, ce sont deux projets inédits à destination du Virtual Boy qui vont pouvoir être expérimentés à compter du mardi 4 août, ZERO RACERS et D-HOPPER.

Présentation des nouveautés





Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

Super Mario Sunshine Les vacances de Mario tombent à l'eau ! Mario, Peach et une cour de Toad débarquent sur l'île Delfino, bien décidés à prendre du bon temps dans cette station balnéaire baignée de soleil. Enfin, c'était le plan original. Mais à leur arrivée, ils découvrent que quelqu'un a semé la pagaille sur l'île, et ses habitants accusent Mario ! Ce dernier, accusé à tort, leur promet de nettoyer l'île et de trouver le vrai coupable, tout en récupérant les Soleils, la source d'énergie de l'île, qui ont également disparu. Mario pourra compter sur le fidèle J.E.T sur son dos pour nettoyer les lieux et effectuer des actions basées sur l'eau, comme asperger les ennemis ou s'envoler grâce à de puissants jets d'eau. ZERO RACERS Entrez dans le futur avec ce jeu de course sur Virtual Boy qui vous transporte 10 ans avant le passage au 30e siècle. Contrainte de vivre sous la surface de la Terre, l'humanité n'est plus que l'ombre d'elle-même et ne ressent plus certaines émotions. C'est dans ces conditions qu'un nouveau sport mécanique a été inventé. À bord de votre machine favorite, courez sur des circuits faits de conduits rectangulaires pour viser le haut du classement. À chaque tour, vous devez atteindre une certaine position, et vous devez finir la course dans les trois premiers pour gagner le droit de participer à la course suivante. Sur chaque circuit, passez sur les zones Rapid pour activer le bonus RAPID qui confère un boost temporaire. D-HOPPER Rendez son royaume au prince Dorin ! Lorsque le ministre Lexer fomente une rébellion dans le royaume du ciel et donne la chasse au prince Dorin, ce dernier se retrouve acculé et tombe dans les profondeurs de la terre. Secouru par des fées, le prince entame son périple pour rentrer chez lui et devra trouver en cours de route les quatre esprits qui ont disparu du royaume des fées. Dans ce jeu d'action sur Virtual Boy, vous devrez sauter et voler à travers des niveaux remplis de plateformes flottantes et vaincre les ennemis qui vous barrent la route. Retrouvez les quatre esprits disparus pour vous transformer en dragon et utiliser des techniques spéciales !

Au passage, une vidéo promotionnelle pour le Virtual Boy a été mise en ligne, montrant ces deux jeux en plus des autres déjà disponibles via le service.

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.