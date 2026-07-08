Nintendo Switch Online : une grosse fournée de jeux Game Boy et GBA ajoutée pour juillet

Les Game Boy au menu de juillet





Les ajouts de jeux au Nintendo Switch Online sont aussi sporadiques que réguliers et, après Donkey Kong 64 début juin, il y aura cette fois de quoi s'amuser assez longuement avec l'arrivée ce mercredi de trois titres issus du catalogue de la Game Boy et une compilation GBA en regroupant deux. La dernière fois que ces consoles avaient été mises en avant remonte à février pour la première avec Yoshi et Balloon Kid, et mars pour le Mario Day avec Mario vs. Donkey Kong. Au moins, peu importe votre abonnement, vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent. Pour ne pas changer, une vidéo a été mise en ligne pour les introduire :

Présentation des nouveautés





Du côté de la Game Boy, la star, c'est évidemment Wario Land: Super Mario Land 3, la toute première aventure de cet antagoniste au héros de la firme bien avant qu'il se mette et soit relégué aux micro-jeux. Viennent ensuite Fortified Zone de Jaleco, pour les amateurs de tir et d'action à travers différents niveaux et The Sword of Hope II de Kemco, un RPG prenant la forme d'un Dungeon Crawler.

Sur Game Boy Advance, c'est donc la compilation Dr. Mario & Puzzle League qui regroupe ces deux productions à la durée de vie illimitée si le concept vous scotche à votre écran.

Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

Wario Land: Super Mario Land 3 Découvrez le tout premier Wario Land où vous pouvez incarner le plus célèbre des anti-héros, Wario ! Dans Wario Land: Super Mario Land 3, Wario, avide chasseur de trésors, part à l'aventure sur Kitchen Island pour dérober leur butin aux pirates. Son but ultime ? Construire un château bien plus gros que celui de Mario ! Car contrairement à ce gringalet, Wario a plus d'un tour dans son sac... Il peut non seulement utiliser son attaque éclair, mais aussi se transformer en Wario Avion, Wario Taureau ou Wario Dragon, grâce à des potions ! Alors, à vous d'aider Wario à construire le palace de ses rêves ! Fortified Zone Deux agents spéciaux réunis pour une mission apparemment impossible : détruire une gigantesque forteresse ennemie de l'intérieur et couper court à l'élaboration d'une arme secrète. Masato Kanzaki et Mizuki Makimura forment ensemble une équipe parfaitement complémentaire : Masato est fort comme un roc et a une fois terrassé un bataillon de chars à mains nues, quant à la surdouée Mizuki, ses mouvements agiles lui valent le surnom « La Tigresse » ! On peut enfin espérer accomplir cette mission avec succès ! The Sword of Hope II Lorsque l'antique démon Zakdos fut finalement emprisonné, la guerre contre le mal prit fin. Hélas, Zakdos est de nouveau libre, et, pire encore, l'épée de l'espoir a été dérobée ! Dans ce jeu de rôle classique, incarnez le jeune prince Theo et partez à la recherche de l'épée disparue. Explorez les terres et enrôlez des alliés pour former votre troupe de guerriers et magiciens. Vous pouvez commander trois personnages différents. Le sort du royaume est entre vos mains ! Dr. Mario & Puzzle League Deux jeux de puzzle palpitants en un ! Lancez-vous sans hésiter dans ce titre deux-en-un sorti à l'origine sur Game Boy Advance en 2005. Dans Dr. Mario, vous devez agencer des capsules de vitamines pour créer des chaînes de couleur et ainsi éliminer les virus. En plus du mode Classique, deux modes à un contre un sont disponibles. Dans Puzzle League, combinez par couleur des blocs qui apparaissent graduellement à l'écran pour vous en débarrasser. Six types de jeux s'offrent à vous, ainsi qu'une multitude de paramètres et d'options.

Un programme un peu différent au Japon





Dans l'Archipel, pas question de jeux Game Boy cette fois, mais la compilation Dr. Mario & Puzzle League est accompagnée par Tomato Adventure, développé par le regretté studio AlphaDream et qui fait office de précurseur à Mario & Luigi: Superstar Saga.

Pour jouer à l'ensemble de cette sélection du jour, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

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