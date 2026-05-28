Nintendo Switch Online : un incontournable de la N64 avec des singes va enfin être ajouté !

Un grand classique de Rare enfin au menu





Après une salve de jeux Virtual Boy plus tôt dans le mois, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel va d'ici quelques jours accueillir un titre provenant de la N64 et non des moindres, puisqu'il s'agit du premier épisode en 3D de la licence Donkey Kong, signé Rare. Après nous avoir régalés l'été dernier avec Donkey Kong Bananza sur Switch 2, c'est donc un retour aux sources appréciable auquel nous aurons droit d'ici quelques jours, le jeudi 4 juin, avec l'arrivée de Donkey Kong 64, initialement paru en 1999.

Notez que précédemment, l'émulateur dédié à la console avait reçu Rayman 2: The Great Escape et Tonic Trouble.

Présentation de Donkey Kong 64





Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Donkey Kong 64 King K. Rool veut conquérir l'île Kong et seuls Donkey Kong et ses amis peuvent la sauver ! Dans cette première aventure en 3D de DK, aidez-le à sauver ses amis, à récupérer les bananes d'or et à sauver sa maison. Vous ne jouerez pas uniquement avec Donkey Kong et Diddy : vous contrôlerez également Tiny, Lanky et Chunky Kong. Chaque personnage possède des capacités spécifiques, comme Tiny qui est capable de faire l'hélicoptère avec ses couettes ou Chunky et son lance-ananas. Grâce à une énorme quête solo pleine de surprises et un mode multijoueur de folie, Donkey Kong 64 est un baril de rigolade explosif !

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.